Зима в Луганске: сломанные деревья, неубранный снег и редкие прохожие (видео)

В оккупированный Луганск, пришла настоящая снежная зима – с морозом, ветром и детскими забавами: санками, снеговиками и снежками.
По городу прошелся местный житель, который сделал видео своей прогулки и выложил его в YouTube.
На ролике, сделанном, по словам автора, в микрорайоне Солнечном, на кварталах Гагарина и Волкова, можно увидеть, что выпавший снег никто не убирает – людям приходится ходить по протоптанным на тротуарах дорожкам.
Кроме того, между домами лежат ветки, которые, по видимому, упали с деревьев из-за сильного ветра, но так и не были убраны.
Стоит отметить также, что за все время съемки по улицам практически не ездили автомобили, а прохожие появлялись считанные разы.
Как заявил автор ролика, температура в Луганске колеблется на уровне восьми градусов мороза, однако мороз кажется меньшим.
Также он снял на видео детей, которые в парке катаются на санках. Интересно, что в городе с населением порядка 400 тысяч жителей, зимним забавам предаются лишь несколько детишек.
Напомним, 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.
Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света в регионе остались около 20 населенных пунктов.
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