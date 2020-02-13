Зима в Луганске: сломанные деревья, неубранный снег и редкие прохожие (видео)

Житель Луганска снял видео на улицах оккупированного города, в который пришла зима

В оккупированный Луганск, пришла настоящая снежная зима – с морозом, ветром и детскими забавами: санками, снеговиками и снежками.

По городу прошелся местный житель, который сделал видео своей прогулки и выложил его в YouTube.

На ролике, сделанном, по словам автора, в микрорайоне Солнечном, на кварталах Гагарина и Волкова, можно увидеть, что выпавший снег никто не убирает – людям приходится ходить по протоптанным на тротуарах дорожкам.

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Кроме того, между домами лежат ветки, которые, по видимому, упали с деревьев из-за сильного ветра, но так и не были убраны.

Стоит отметить также, что за все время съемки по улицам практически не ездили автомобили, а прохожие появлялись считанные разы.

Как заявил автор ролика, температура в Луганске колеблется на уровне восьми градусов мороза, однако мороз кажется меньшим.

Также он снял на видео детей, которые в парке катаются на санках. Интересно, что в городе с населением порядка 400 тысяч жителей, зимним забавам предаются лишь несколько детишек.

Напомним, 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света в регионе остались около 20 населенных пунктов.

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