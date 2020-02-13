Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Зима в Луганске: сломанные деревья, неубранный снег и редкие прохожие (видео)

13 февраля, 12:33

Житель Луганска снял видео на улицах оккупированного города, в который пришла зима

В оккупированный Луганск, пришла настоящая снежная зима – с морозом, ветром и детскими забавами: санками, снеговиками и снежками.

По городу прошелся местный житель, который сделал видео своей прогулки и выложил его в YouTube.

На ролике, сделанном, по словам автора, в микрорайоне Солнечном, на кварталах Гагарина и Волкова, можно увидеть, что выпавший снег никто не убирает – людям приходится ходить по протоптанным на тротуарах дорожкам.

Реклама

Кроме того, между домами лежат ветки, которые, по видимому, упали с деревьев из-за сильного ветра, но так и не были убраны.

Стоит отметить также, что за все время съемки по улицам практически не ездили автомобили, а прохожие появлялись считанные разы.

В тренде
Боевики накрыли ВСУ гранатометным огнем на Донбассе: где было "жарко"
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как заявил автор ролика, температура в Луганске колеблется на уровне восьми градусов мороза, однако мороз кажется меньшим.

Также он снял на видео детей, которые в парке катаются на санках. Интересно, что в городе с населением порядка 400 тысяч жителей, зимним забавам предаются лишь несколько детишек.

Напомним, 11 февраля, непогода накрыла Харьковскую область. На дорогах региона царил гололед и их засыпало снегом. В связи с ситуацией на дороги области выехала снегоуборочная техника. На трассах работали 138 единиц спецтехники и 175 рабочих. Они чистили проезжую часть и устраняли гололед.

Кроме того, "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Застрявшие машины на дорогах и поваленные деревья, без света в регионе остались около 20 населенных пунктов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

зима Донбасс луганск снег

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробности
Массовое убийство в Донецке: появились неожиданные подробностиДонбасс
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника
В Кремле прокомментировали назначение российского чиновника "премьером ДНР"Украина
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)
Переполненный автобус разбился на заснеженной трассе на Донбассе: много жертв (фото, видео)Донбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...