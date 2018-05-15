Мастерица из Харькова создает для котов невероятные дворцы из войлока

Харьковчанка Юлия Косатая покорила многих любителей кошек, ведь создает причудливые жилища для домашних любимцев, которые походят на сказочные домики. "Сегодня" пообщалась с рукодельницей и выяснила, что ее вдохновляет на создание необычных юрт и замков.

Мастерица родом из Сум, где раньше занималась художественно-оформительской работой в рекламной сфере, позже — переехала в Харьков и пробовала себя в фотографии. Однако жизнь женщины перевернула поездка в Непал.

"Восемь лет назад я побывала в Катманду. Эта поездка и определила мое новое направление в творчестве. Прогуливаясь по улочкам города, я увидела лавку с удивительными изделиями из шерсти. Я не понимала, как это сделано, трогала, гладила, снова и снова возвращалась в эту лавочку, чтобы увидеть войлочное чудо. В тот момент у меня в голове возникла четкая мысль, что это мое будущее, и по приезде домой я начала этому учиться", — рассказывает Юлия.

По возвращении в Харьков рукодельница подыскала себе учителей и стала активно посещать мастер-классы по валянию. Сначала Юлия валяла сумки, тапочки, сапоги, игрушки, шапки и шарфы, а создавать домики для пушистых любимцев ее вдохновила телепередача.

"Однажды увидела, как в Казахстане валяют юрты и подумала, что большой дом я свалять не смогу, а маленький — почему бы и нет. Тем более дома есть три кота — Яшка, Серый и Чирок. Они очень любят шерсть, даже если она еще не сваляна, всегда находят в ней удобное местечко и часто воруют маленькие пакеты с шерстью", — делится Юлия Косатая.

Идею единогласно поддержали все домашние: и семья, и хвостатые питомцы мастерицы. Молодой человек Юлии помогает ей с физически тяжелым процессом валяния, а коты — всегда готовы протестировать новый домик и с радостью позируют для фото. Снимки своих первых поделок рукодельница выложила в сети и тут же получила заказы от заядлых кошатников, желающих порадовать своих четырехлапых.

Юлия уже создала более 100 домиков, идеи для которых черпает отовсюду.

"Иногда достаточно увидеть рекламу в метро или рисунок на платье впереди идущей женщины, и какие-то линии и цвета сами создают образ в моей голове. Часто мне образы просто снятся. Я просыпаюсь ночью, чтобы зарисовать новую идею в блокнот, который всегда под рукой", — говорит Юлия.

Технология изготовления войлочных домиков напоминает создание валенок. Каждый домик мастерица делает от трех до пяти дней.

"На заранее подготовленный шаблон я выкладываю несколько слоев шерсти, затем смачиваю ее мыльным раствором и утираю до определенной плотности. Всевозможные рисунки наношу с помощью иглы для валяния. Заготовку снимаю с шаблона, сворачиваю в рулон и катаю рубелем (деревянная доска с вырубленными поперечными желобками. — Ред.) много раз в разных направлениях. Так шаг за шагом из пушистых мотков шерсти получается войлок, еще неровный, с бугорками и складками. Затем его нужно тщательно разровнять специальными деревянными утюжками для валяния. После домик тщательно вымывается", — рассказывает о своей работе Юлия.

А вот конечный вид домика может быть совершенно непредсказуемым: иногда мастерица создает жилье по заранее разработанному шаблону, но случается, что идея появляется в процессе работы.

Сейчас рукодельница активно создает домики, разрабатывает новые модели и учит желающих создавать шедевры из войлока. Но останавливаться на кошачьем жилье мастерица не собирается: в планах — расширить ассортимент войлочных изделий.

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