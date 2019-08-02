Юноша учился собирать борды по интернету, а детали для них заказывает в Китае и Америке

Фото: из архива А.Зинченко

В Харькове студент создает электрические скейты Таисия Ерохина https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82 2019-08-02T09:07:00+03:00 Харьков Юноша учился собирать борды по интернету, а детали для них заказывает в Китае и Америке

В Харькове студент Артем Зинченко создает электрические скейты, которые можно использовать как для досуга, так и в качестве альтернативы общественному транспорту. "Сегодня" выяснили, как парень делает необычные борды, и в чем их преимущества перед обычным скейтами.

Свой первый электрический скейт 21-летний юноша создал два года назад. Сейчас на его счету уже десять бордов, которые можно заряжать от обычной розетки. Главное их отличие от обычных досок на колесиках заключается в том, что не нужно отталкиваться ногой.

"Я увидел в сети видео, как ребята катаются на бордах с гор, набирая скорость до 100 км/час. Это же такое невероятное ощущение скорости, когда все размывает вокруг, кроме тебя. Потом меня впечатлило видео с электробордами. Цены на них кусались (с доставкой в Украину обойдутся в $1000. — Ред.), и я подумал, неужели такое не соберу сам?", — рассказывает Артем.

Парень решил взяться за дело, хотя осваивает специальность "Международный бизнес" в ХНЭУ им. Кузнеца, а с физикой знаком был только на школьном уровне. Поэтому восполнять запас технических знаний решил через Интернет: около года Артем штудировал форум, где своими знаниями делились изготовители и любители бордов со всего мира. А вот знания языков помогли парню договориться с поставщиками деталей из Китая и Америки.

Фото: из архива А.Зинченко

"Первый борд обошелся в 23 тысяч грн. Я катался все лето, был в неимоверном восторге. И мне пришла мысль, что можно организовать стартап. Тогда друг рассказал о программе социального предпринимательства для молодежи UPSHIFT", — говорит харьковчанин.

Осенью прошлого года предприимчивый студент вместе с другом приняли участие в программе. По словам Артема, социальная сторона его проекта Dope.eskateboards заключается в том, чтобы не только показать людям интересный спортивный досуг, но и помочь найти новых друзей, объединить молодежь, к примеру, как это происходит в США, где большими компаниями отдыхают в скейт-парках. Ребята хотели создать продукт, который бы не уступал в качестве иностранному аналогу, поэтому разобрались в изготовлении аккумуляторов, программировании контроллеров, формировке пластика.

"Мы стали одними из победителей и получили 100 тысяч гривен на разработку скейтбордов от фонда UNICEF и Европейского Союза. Финансы строго контролировались. Сделали четыре скейта, провели несколько мероприятий и съемок. Сейчас же потихоньку продаем один-два скейта в месяц", — говорит Артем.

Средняя стоимость электроборда харьковского производства — 15 тысяч грн, почасовая аренда обойдется в 200 грн. Скейт около метра в длину максимально разгоняется до 60 км/час, а заряда хватает на 30 км. Мы тоже попробовали покататься на чудо-технике. Управлять бордом нужно с помощью пульта, на котором есть регулятор скорости. Большой плюс такого борда — возможность затормозить. Научиться поворотам новичкам сразу не удастся, а вот ехать прямо и постепенно ускоряться — вполне. Ощущения от езды только позитивные.

"Лютая скорость, ветер в лицо. Получаешь какой-то заряд невероятный энергии и радости!" — описал свои чувства от катания Артем.

Такую новинку можно использовать и как альтернативу общественному транспорту.

Фото: Таисия Ерохина, "Сегодня"

"Расстояние в две-три станции метро я преодолеваю на скейте. Еще на нем забираю 10-летнюю сестру с танцевальных занятий, мы с ней на борде вдвоем помещаемся", — рассказал Артем.

По его словам, Харькову очень не хватает скейтшопа.

"Вот в Киеве есть около пяти магазинов скейтов, у нас же — ни одного. Недавно открыли урбан-парк, это супер, но теперь надо делать скейтшопы, потому как то, что продается на рынках — некачественно и недолговечно", – отмечает студент.

В будущем креативный студент мечтает изготовить электромотоцикл.

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