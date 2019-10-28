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Аброськин о стрельбе в Харькове: Идет криминальная война

28 октября, 16:23

По словам полицейского, донецкий криминал пытается вытеснить харьковский

Стрельба в Харькове

Стрельба в Харькове / Фото: Нацполиция

Стрельба в Харькове, которая произошла на парковке возле супермаркета, стала одним из эпизодов криминальных войн за перераспределение сфер влияния. Об этом рассказал бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

Так, он напомнил, что вероятный киллер, который подорвал себя, уходя от полиции, в 2003-2009 годах отбывал наказание в Диканевской колонии Харькова и был досрочно освобожден.

"Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные "переселенцы". Анализируя все события … можно сказать, что параллельно с изменением политического руководства меняются сферы влияния "воров в законе" и лидеров преступных группировок. Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые, и не только из числа преступников, но и случайных граждан", – написал Аброськин.

Кроме того, он опубликовал хронологию заказных убийств и покушений на убийства, которые произошли в Харькове за последние годы.

Стоит напомнить, что во время обыска на даче, принадлежавшей возможному киллеру – Алексею Титову, был обнаружен огромный арсенал разнообразного оружия: огнемет "Шмель", гранатометы, пулеметы, автоматы, а также десятки гранат и других боеприпасов.

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Источник: Сегодня

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