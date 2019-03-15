Александр Вилкул: "Избиратели ждали объединения оппозиции. И мы это сделали"

Самое громкое событие предвыборной кампании за три недели до выборов – объединение оппозиции

Александр Вилкул: "Избиратели ждали объединения оппозиции. И мы это сделали" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a99/bbb/5c8a99bbbc094.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a99/bbb/5c8a99bbbc094.jpg 2019-03-15T10:00:00+02:00 Харьков Самое громкое событие предвыборной кампании за три недели до выборов – объединение оппозиции

Лидер партии "Наши" Евгений Мураев поддержал кандидата в президенты от "Оппозиционного блока – Партии мира и развития" Александра Вилкула и снял свою кандидатуру в его пользу.

Объединенная оппозиция – единственная возможность перезагрузки власти

Социологи прогнозируют, что рейтинг Вилкула продолжит устойчивый рост, поскольку запрос избирателей на объединение оппозиции просматривается давно. На пресс-конференции Александр Вилкул отметил: "Я не преувеличу, если скажу, что наше с Евгением Мураевым объединение – важнейшее событие этой предвыборной кампании. Почему? Да потому, что оно – единственное, полностью соответствующее запросам и ожиданиям избирателей. Этого от нас ждали люди, и мы это сделали. Так поступают искренние политики, так поступают мужчины".

Лидер оппозиции обращает внимание на то, что это не просто технический отказ одного кандидата в пользу другого. Это – настоящее объединение реальной оппозиции, это объединение штабов, это сумма, которая превысит вместе взятые слагаемые. При этом важное уточнение – объединение реальных оппозиционеров, а не циничных "пользователей" оппозиционных лозунгов.

Объединенная оппозиция – это настоящая, не "фэйковая" угроза действующей власти и возможность перезагрузки власти для того, чтобы изменить направление, в котором движется Украина.

"Мы можем объединить только реальную оппозицию, а не тех людей, которые фактически являясь частью власти, используют оппозиционную риторику, к которой не имеют никакого отношения, для того, чтобы обмануть избирателя", – подчеркнул Вилкул.

Новый пенсионный кодекс – достойная пенсия и льготы

На днях Александр Вилкул представил свое видение изменений пенсионной системы. На нынешнюю минимальную пенсию 1497 грн прожить нельзя.

Перезапуск экономики и вывод ее из тени обеспечат необходимые средства в государственном бюджетном для создания пенсионерам достойных условий жизни.

"В рамках нашей Программы минимальная пенсия будет составлять не менее 40% средней зарплаты по стране, а не 15%, как сейчас. В перерасчете на сегодняшний день при средней зарплате 10 573 грн, пенсия должна быть минимум 4 229 гривен", – подчеркивает лидер оппозиции.

Но дело, как мы понимаем, не всегда в цифрах. Мы уже были "миллионерами" в 90-е годы. Вопрос в том, что можно будет купить за повышенную зарплату и пенсию? По мнению Вилкула, семьи будут тратить не более 15% своего дохода на коммунальные платежи и не более 25% на питание.

Для обеспечения людей качественным лечением Вилкул предлагает ввести страховую медицину. Страховку для пенсионеров, детей и бюджетников будет оплачивать государство, а для работников – предприятие.

Кроме того, во всех регионах Украины будет установлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

Совместно с представителями профсоюзов и общественных организаций пенсионеров Вилкул будет создан эффективный Пенсионный кодекс. Он будет учитывать все положительные наработки действующего пенсионного законодательства, в том числе специальные законы, касающиеся афганцев, чернобыльцев, участников боевых действий и других льготных категорий. Все льготы, предусмотренные в нынешнем законодательстве, будут учтены и, при необходимости, закреплены через обращения в Конституционный суд для того, чтобы никто не мог отменить их.

"Мы отменим преступную "Пенсионную реформу", девиз которой – "Умри до пенсии, помоги государству". По нынешнему законодательству мужчины будут выходить на пенсию в 67–68 лет при том, что средняя продолжительность жизни мужчин 65–67 лет", – утверждает Александр Вилкул.

Восстановить уважение к людям труда и ветеранам

Один из "маркеров" здорового общества – это толерантное отношение к истории, ветеранам Великой Отечественной войны, ко Дню Победы 9 Мая, памятникам выдающимся людям. А еще в этом списке – защита права каждого гражданина говорить и воспитывать своих детей на родном языке.

Националистический крен, который взяла действующая власть, приводит к опасным ситуациям. Общество раскалывается, растет радикализм. "Власть научилась хорошо провоцировать конфликтные ситуации, а вот управлять ими не может", – предупреждает Вилкул.

Лидер оппозиции выступает категорически против продавливания властью через парламент нового закона о языке (№5670-д), который раскалывает общество и запрещает везде, кроме быта, использование других языков, кроме украинского.

"У власти уже закончились памятники. Памятники Суворову, Ленину, Жукову в стране снесены. Возник вопрос, а как дальше продолжать раскалывать общество? Поэтому власть и достала законопроект о языке. С его помощью они надеются сами оказаться на постаментах, с которых сбросили других", – возмущен Вилкул.

При этом лидер оппозиции предупредил, что в парламенте хотят продавить к принятию дискриминационного закона о языке в стиле политики Германии 30-х годов ХХ столетия.

Решением Венецианской комиссии от 11 декабря 2017 года языковые нормы закона об образовании, которые включены в языковой законопроект №5670-д, Европа раскритиковала и рекомендовала пересмотреть.

"В Европе слишком хорошо помнят, чем может закончиться разделение граждан по языковому или национальному принципу", – отметил Вилкул.

В частности, пресс-служба Совета Европы процитировала Комиссара Совета Европы по правам человека Д.Миятович: "Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие".

"Я буду объединять страну. А для этого мы вместе должны 31 марта отправить на свалку истории тех, кто ради власти готов расколоть и разворовать страну", – подчеркнул лидер оппозиции.

Вилкул потребовал немедленного снятия законопроекта о языке с рассмотрения в сессионном зале. Он призвал парламент начать работать над теми законопроектами, которые подал "Оппозиционный блок – Партия мира и развития" и которых действительно ждут миллионы украинцев: о мире, о снятии блокады Донбасса, о поддержке промышленности, экономически обоснованном снижении тарифов и цен, защите прав переселенцев, чернобыльцев, "афганцев" и других категорий граждан Украины, нуждающихся в защите.

Пошаговый план прекращения войны и построения сильного государства Вилкул сформулировал в "Совместной инициативе мира".

Поддержка Вилкула растет

С поддержкой Вилкула также уже выступили глава партии "Сильная Украина" Светлана Фабрикант, лидер партии "Христианские социалисты" Михаил Добкин и руководитель исполкома общественного движения "Партия мира" Максим Гольдарб.

"Я поддержал предложения Александра Вилкула, присоединился к "Совместной инициативе мира" и буду всеми своими силами и возможностями помогать ему, пока как кандидату в президенты, а в скором будущем как президенту нашей страны, добиваться в нашей стране мира и процветания для людей по всем жизненным направлениям нашей необъятной большой страны", – сказал Михаил Добкин.

"Те люди, которые хотели бы жить в мирной, процветающей стране, где не будет проливаться кровь, как с одной, так и с другой стороны, эти люди должны поддержать Мирную инициативу Александра Вилкула. Мы уверены, что после 31 марта она начнет работать", – отметила Светлана Фабрикант.

"В последние годы нормальным здравомыслящим людям стало казаться, что тьма всех накрыла. В данном случае мы видим, что свет нормальный есть, есть добро, есть те, кто выступает за мир. Думаю, что миллионы людей поддержат Вилкула просто потому, что механизм достижения мира, представленный им, разумный и понятный", – заявил Максим Гальдарб.

Объединение показывает, кто может победить

Комментируя объединение оппозиционных партий вокруг Вилкула и его Мирного плана, политолог Вадим Карасев подчеркнул: "В политике выигрывает тот, кто объединяется. И то, что сегодня делает Александр Вилкул и его соратники, добавляет нам оптимизма на пути к миру".

Политический эксперт Руслан Бортник подчеркнул: "Любое объединение воспринимается очень позитивно. Это всегда это добавляет голоса. Сегодняшнее мероприятие полезно с точки зрения будущего завершения войны на Донбассе. И оно, безусловно, даст Вилкулу как кандидату еще один толчок в его электоральной борьбе со своими оппонентами".

Политический публицист Дмитрий Джангиров подчеркнул, что: "Мы видим, что есть силы, которые вокруг инициативы Александра Вилкула уже объединились. Это, как минимум, пример и первый шаг. Мы же видим, что негодяи и мародеры легко объединяются вокруг идеи заработка на войне, причем с разными политическими, идеологическими взглядами. Поэтому я думаю, что на идее мира и преодоления последствий того, что происходило в Украине последние 5 лет, и на идее сшивания общества должны объединятся люди порядочные".

Александр Вилкул подчеркнул: "Наши избиратели ожидают объединения, а руководство страны хочет раздробить оппозиционное поле. Они знают, что во втором туре я выиграю у любого представителя власти. Поэтому призываю к объединению всех оппозиционных политиков и здравомыслящих людей, которые выступают за мир и развитие нашей страны".

Елена Степанова

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