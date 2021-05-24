"Аладдин" из Харькова готовится к новой выходке, уже не на дороге

Скоро суд, где он планирует признать свою вину – штраф за опасное катание в образе Аладдина блогер уже заплатил

Харьковский блогер Денис Поветкин, которого полиция недавно задерживала за катание на ковре, готовится к новой "выходке" и суду.

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Он рассказал нам, почему решил прокатиться по Харькову на ковре и какую получил от этого выгоду.

"Это катание на ковре, конечно, выходящее из ряда вон. Это было юмористически и шуточно, но хорошо, что обошлось без аварии, – рассказал нам Денис Поветкин. – Сама идея пришла после того, как увидел подобное зарубежное видео. Нашелся ковер, после чего соорудили конструкцию на четырех колесах и решили поехать на ней по Харькову", - поведал блогер.

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По его словам, конструкцию подстраховывала еще одна машина, которая ехала на "аварийке" на скорости 10-20 км/ч.

"Видео набрало много просмотров. Кстати, теперь хочу, чтобы в качестве наказания мне дали исправительные работы. Я хочу показать своим подписчикам, что мы снимаем не только какие-то глупости, но и, например, с хорошим настроением убираем Харьков, занимаемся полезным делом. Об этом тоже будет видео", – сказал он.

Денис призывает всех, кто просмотрел ролик с катанием на ковре не повторять этот трюк.

"Трюк небезопасный, поэтому не рекомендую его повторять. Штраф уже оплачен, на 31 мая назначено судебное заседание, на нем я намерен признать свою вину", - признался Денис Поветкин.

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К этому Денис добавил, что вскоре в очередной раз удивит своих подписчиков новой выходкой, но раскрывать секрет отказался. При этом намекнул, что шутить на дороге уже не намерен, потому что это опасно.

Не повторять катание на ковре призвали и в патрульной полиции Украины.

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