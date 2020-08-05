Харьковская область бьет антирекорды по коронавирусу: медик назвала причины

Количество тестирований увеличилось в четыре раза

Причинами вспышки заболеваемости COVID-19 в Харьковской области является большое количество тестирований на коронавирус, отпуска, путешествия и игнорирование масочного режима. Об этом заявила директор Харьковского лабораторного центра Любовь Махота на брифинге, пишет "Суспильне".

Реклама

"Вы видите, транспорт как (интенсивно. – Ред.) работает у нас. Также увеличились миграционные процессы: выезд за пределы области, страны", - сказала Махота.

Кроме того, одной из причин она назвала увеличение количества проведенных тестов. За последние два месяца число недельных тестирований увеличилось в четыре раза: "Вчера мы сделали 721 тест ПЦР, а всего – более тысячи вместе с ИФА-исследованиями".

"В связи с обострением ситуации по заболеваемости COVID вряд ли мы останемся в "зеленой" зоне, - считает санврач.

Напомним, ранее в Харьковском областном лабораторном центре Минздрава произошла вспышка СОVID-19 – заболели десять сотрудников учреждения.

Реклама

Кроме того, в Дергачах Харьковской области зафиксировали новую вспышку коронавируса – заболели работники управления образования, культуры, молодежи и спорта местной райгосадминистрации.

Видео: Дергачевская районная госадминистрация

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама