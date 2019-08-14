Апелляции Зайцевой и Дронова: стал известен вердикт суда

Апелляции по делу о страшном ДТП на Сумской, в которых адвокаты просили изменить приговоры Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, были отклонены. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" из Харьковского апелляционного суда.

"Жалобу защитника Геннадия Дронова оставить без удовлетворения. Жалобу защитника Елены Зайцевой Юлии Плетневой удовлетворить частично", – сказал судья Владимир Протасов.

По словам юристов, степень вины и ответственность осужденных по гражданским искам были распределены по 50%. По словам адвоката Ларисы Матвеевой, это формальность, поскольку суммы остались те же.

После оглашения приговоров Геннадий Дронов обратился к президенту Украины.

"Каждый из нас имеет право на справедливость и чтоб все было по закону. Больше восьми тысяч людей поддержали меня на сайте президента, я прошу справедливого суда", – сказал он журналистам.

Согласно решению суда, в силе остался приговор с максимальным наказанием, предусмотренным для подобных преступлений – в виде лишения свободы на срок в 10 лет. Адвокат Дронова Сергей Перепелица уже заявил о намерении подать кассационную жалобу.

Напомним, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля 2019 года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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