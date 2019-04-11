Апелляция по страшному ДТП в Харькове: Зайцева в СИЗО знакомится с делом

Точка в резонансном деле о страшном ДТП в центре Харькова до сих пор не поставлена

Зайцева в зале суда. Фото: Таисия Ерохина, Сегодня

В деле о страшном ДТП в центре Харькова, когда погибли шесть человек, точка не была поставлена даже после приговора районного суда.

Как известно, в Харьковский апелляционный суд подали жалобы оба осужденных – Елена Зайцева и Геннадий Дронов, но рассмотрение их не начато, поскольку девушка ознакомилась только с первым томом дела из 13. Поэтому дело вернули в суд первой инстанции для ознакомления обвиняемой с материалами уголовного производства.

Как рассказал "Сегодня" адвокат потерпевших Дмитрий Марцонь, его подзащитные возмущены "зависшим в воздухе" процессом.

"Со стороны потерпевших действия Зайцевой вызывают тотальное негодование и возмущение. Это дополнительное подтверждение того, что никакого раскаяния у нее не было и нет. Фактически апелляционный суд не смог рассмотреть апелляцию и хотя бы поставить точку в апелляционном рассмотрении. Для потерпевших это очень сложно и больно, у них ощущение незаконченности, отсутствия справедливости", – подчеркнул он.

В свою очередь защита обвиняемого Геннадия Дронова также томится в ожидании.

"Мы ждем рассмотрения дела Апелляционным судом, поскольку не можем его начать, пока Елена Зайцева не ознакомиться с делом. Затягивание это или злоупотребление, должен оценивать суд", — рассказал адвокат Дронова Сергей Перепелица.

Он объяснил, что приговор не вступит в силу, пока не будет решения суда апелляционной инстанции. Тем временем петиция с просьбой о помиловании Дронова на сайте президента Украины на момент публикации номера набрала 5924 голоса.

Напомним, ранее мы писали о том, в каких условиях содержится Елена Зайцева в Харьковском СИЗО, а также выкладывали фото и видео из ее камеры.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.