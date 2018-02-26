Авария на теплосетях в Харькове: без тепла остаются почти 100 объектов

Среди них – пять медучреждений, детские садики и школы

Из-за аварии в Харькове без тепла остаются 81 многоквартирный дом, пять медицинских учреждений, пять детских садов, два внешкольных учреждения и четыре школы. Об этом на своей странице на Facebook сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Без централизованного теплоснабжения остаются 97 объектов: 81 многоквартирный дом; 5 медицинских учреждений; 5 детских садов; 2 внешкольные учреждения и 4 школы", – говорится в сообщении.

Также он отметил, что ремонтные работы по восстановлению ведутся параллельно на двух тепломагистралях: основной и резервной.

"Оперативным штабом принято решение о развертывании четырех пунктов обогрева на базе общеобразовательных школ для временного размещения и питания жителей окрестных домов, где отсутствует теплоснабжение. Подготовлено 6 мобильных пунктов обогрева", – добавил министр.

Также сегодня будет принято решение относительно учебного процесса в школах.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.



До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.



23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.