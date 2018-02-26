Авария на теплосетях в Харькове: тепло подали, проводятся работы внутри домов

Сегодня, 10:31

Лечебные учреждения, школы и детские сады работают в штатном режиме

Фото: pixabay
Фото: pixabay

После двух дней в холодных квартирах в дома харьковчан стало наконец-то поступать тепло. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА, ссылаясь на замгубернатора Евгения Шахненко.

По данным ведомства, отопление уже подали во все жилые дома, проводятся работы на внутридомовых системах. Полностью ликвидировать поломки обещают к 13:00.

"Подачу тепла включили. Носитель подошел к домам. Теперь налаживают внутри, как при штатном включении отопления. Где-то завоздушено, где-то еще есть проблемы", – уточняют в пресс-службе.

Медгородок работает в штатном режиме. Садики и школы, в которых не было отопления, также заработали. Но сколько детей пришло в учебные учреждения, обладминистрация пока не уточняет.

Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.

До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.

23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.
авария, Харьков, теплоснабжение

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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