Авария на теплосетях в Харькове: тепло подали, проводятся работы внутри домов
Лечебные учреждения, школы и детские сады работают в штатном режиме
После двух дней в холодных квартирах в дома харьковчан стало наконец-то поступать тепло. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА, ссылаясь на замгубернатора Евгения Шахненко.
По данным ведомства, отопление уже подали во все жилые дома, проводятся работы на внутридомовых системах. Полностью ликвидировать поломки обещают к 13:00.
"Подачу тепла включили. Носитель подошел к домам. Теперь налаживают внутри, как при штатном включении отопления. Где-то завоздушено, где-то еще есть проблемы", – уточняют в пресс-службе.
Медгородок работает в штатном режиме. Садики и школы, в которых не было отопления, также заработали. Но сколько детей пришло в учебные учреждения, обладминистрация пока не уточняет.
Напомним, 24 февраля произошел прорыв на теплосетях в Немышлянском районе. Без тепла осталось 666 объектов жилой и социально-бытовой сферы в двух районах города.
До этого авария на теплосетях в Харькове произошла 22 февраля. Тогда прорыв на улице Шатиловской оставил без тепла дома и школы Киевского и Шевченковского районов.
23 февраля в 7:50 прорыв на улице Шатиловской ликвидировали.
Вы сейчас просматриваете новость "Авария на теплосетях в Харькове: тепло подали, проводятся работы внутри домов". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"