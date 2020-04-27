Авиация, Нацгвардия и водолазы: под Харьковом ищут пропавшую девочку

Семилетняя девочка ушла из дома 26 апреля и до сих пор не вернулась

В Харьковской области продолжаются масштабные розыски семилетней девочки из села Сосновка, которая вечером 26 апреля ушла из дому и до сих пор не вернулась.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, на поиски ребенка направили работников полиции, курсантов Харьковского университета внутренних дел и бойцов Нацгвардии, а также с привлечением водолазов и сил авиации.

Также ищут девочку волонтеры, представители местной власти, местные жители. Всего в поисках задействовано более 500 человек.

"Поисковые мероприятия продолжаются, участники операции отрабатывают населенный пункт и ближайшие села, тщательно прочесывают поля, посадки, овраги и заброшенные дома, водоемы и лес", - говорится в сообщении.

Полицейские уточнили приметы пропавшей девочки: на вид ей шесть-семь лет, возраст 130 см, худощавого телосложения, короткие светлые волосы, зелено-карие глаза, носит очки. Была одета в куртку с капюшоном, черные кроссовки Nike с розовыми вставками, черные спортивные штаны.

Людей, которым известна какая-либо информация о ребенке, просили сообщить по телефонам: (05764) 5-14-33, (063)830-47-68, (05764)5-16-63 , 102 или другими доступными способами.

Ранее мы писали, что в Житомирской области девятилетнего пропавшего мальчика нашли в собачьей будке. Как выяснилось, ребенок обиделся на бабушку и спрятался.

А в Харькове молодая девушка исчезла при загадочных обстоятельствах. Копы опубликовали фото и приметы без вести пропавшей.

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