Авиакатастрофа под Чугуевом: что происходит на месте трагедии (видео)

На месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области продолжают работать спасатели и правоохранители.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, что происходит на месте трагедии.
На опубликованном видео видно, как эксперты работают с картами и осматривают территорию. Возле места катастрофы организовали "пункт психологического обеспечения".
Напомним, ранее "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и офицеров.
Также мы показывали эксклюзивные фото обломков Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом.
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк