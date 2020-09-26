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Авиакатастрофа под Чугуевом: что происходит на месте трагедии (видео)

26 сентября, 17:23

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Спасатели и копы все еще работают возле самолета

На месте крушения самолета Ан-26 под Чугуевом в Харьковской области продолжают работать спасатели и правоохранители.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям показали, что происходит на месте трагедии.

На опубликованном видео видно, как эксперты работают с картами и осматривают территорию. Возле места катастрофы организовали "пункт психологического обеспечения".

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Видео: ГСЧС

Напомним, ранее "Сегодня" публиковали фото облета места катастрофы самолета Ан-26, в которой погибли 26 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил ВСУ им. Кожедуба и офицеров.

Также мы показывали эксклюзивные фото обломков Ан-26, потерпевшего крушение под Чугуевом.

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Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом

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спасатели харьковская область авиакатастрофа
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