Авиакатастрофа под Харьковом: стало известно о состоянии выживших

Один из спасенных находится в критическом состоянии

После крушения военного самолета под Чугуевом в Харьковской области в больницу доставили двух человек. Оба получили сильные ожоги, один из них находится в критическом состоянии.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава областной государственной администрации Алексей Кучер, который находится на месте трагедии.

"На месте событий. По предварительным данным, на борту было 28 человек, из них 7 офицеров и 21 курсант. К сожалению, 22 человека погибли, двое выжили (один в критическом состоянии), судьба четверых на данный момент неизвестна", - заявил он.

Также сообщается, что пострадавшие были курсантами Харьковского национального университета Военно-воздушных сил.

В настоящее время решается вопрос об их эвакуации в Киев, как только они будут готовы к транспортировке.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что по информации диспетчера аэродрома, найдены тела 22 погибших, два человека пострадали, поиски четверых продолжаются.

Также сообщалось, что кроме пяти членов экипажа на борту самолета находились курсанты Харьковского университета Воздушных Сил ВС Украины.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

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