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Авто и недвижимость на 3 млн грн: главврач Харьковской поликлиники задекларировала имущество

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
23 октября, 13:28
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У Ирины Голубовской появились – земельный участок, дом, квартира в Харькове, а также два автомобиля
Главврач харьковской поликлиники получила недвижимость и автомобили
Главврач харьковской поликлиники получила недвижимость и автомобили / Фото: Коллаж: Сегодня

Главврач Харьковской городской стоматологической поликлиники №6 (Московский проспект, 37) Ирина Голубовская сообщила о покупке движимого и недвижимого имущества на общую сумму 3 088 938 гривен.

Об этом сообщает KHARKIV Today.

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Но имущество записано на мужа — Федора Голубовского.

Стоимость имущества

Площадь земельного участка составляет 1000 квадратных метров, стоимость — 400 533 гривен, дома — 146,8 квадратных метров (стоит 1 401 355 гривен), площадь квартиры равняется 64,9 квадратных метров (стоимость — 643 120 гривен).

Автомобили в декларации

Главврач задекларировала Infiniti QX60 2015 года выпуска, купленный за 594 930 гривен, и Volkswagen Passat 2014 года выпуска, стоимость которого составляет 49 000 гривен.

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Доходы Голубовской

В декларации за 2018 год ее зарплата в клинике составила всего-то 65 380 гривен, а муж-предприниматель указал около 900 тысяч гривен дохода.

Скандальной киевской судье подарили квартиру за 1,5 миллиона

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова, которая отпустила на свободу Кирилла Островского, совершившего в 2018 году смертельное ДТП в Киеве, задавив ребенка, получила в подарок квартиру в столице за 1,5 млн гривен.

Квартира стоит 1 521 148 гривен

Судья Печерского районного суда Киева Кристина Константинова задекларировала подарок в виде квартиры, площадью 149,3 кв. м. от гражданки Елены Константиновой.

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Стоимость подарка составляет 1 521 148 гривен. К слову, судья задекларировала такой подарок в июне.

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