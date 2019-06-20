Автобус с харьковчанами попал в ДТП по пути к морю: погиб водитель

В результате столкновения погиб водитель

В Харьковской области автобус попал в ДТП на пути к морю. Фото: Нацполиция

Автобус с харьковчанами, который ехал в курортную Кирилловку на Азовском море, попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции Харьковской области.

"Троих пассажиров, среди которых несовершеннолетний ребенок, с ушибами доставили в больницу города Харькова. 20 июня в 00:47 в полицию поступило сообщение о том, что в Зачепиловском районе, недалеко от села Бердянка, на скоростной трассе Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта пассажирский автобус Neoplan попал в ДТП", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, авария произошла, когда пассажирский автобус остановился на обочине дороги и возобновил движение, когда в него врезался грузовик Scania, двигавшийся позади него.

Как сообщалось, в январе-апреле 2019 года на территории Украины произошло 47 445 аварий, вследствие которых погибли 822 человека, более 7800 получили ранения. Патрульные подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились. В частности, общее количество ДТП выросло на 4,2%.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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