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Автомобили разорвало на части: в Харькове произошло жуткое ДТП (фото, видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
26 октября, 23:51
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Один из автомобилей нарушил правила дорожного движения и на скорости ехал по перекрестку
Автомобиль нарушил правила дорожного движения/Коллаж: Сегодня
Автомобиль нарушил правила дорожного движения/Коллаж: Сегодня

В Харькове на проспекте Гагарина произошло ужасное ДТП. Предварительно известно, что в результате аварии погиб один человек.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали инцидента

Во вторник, 26 октября, около девяти вечера водитель автомобиля пытался проскочить перекресток с оживленным движением. Не бешеной скорости он столкнулся с другой машиной. Водитель ехал на красный свет светофора. Оба автомобиля буквально разорвало на части. Один человек погиб. Еще по крайней мере трое — пострадали. Свидетелями ДТП стали десятки людей. На месте трагедии работают несколько бригад скорой помощи.

Действия правоохранителей

Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мероприятий для установления обстоятельств дтп.

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Смертельное ДТП в Днепропетровской области

В Днепропетровской области произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей.

Авария произошла в районе села Надежда. В результате ДТП столкнулись четыре автомобиля — Москвич 2141, AUDI A6, Dacia Logan и Chevrolet Lacetti. Водитель транспортного средства Chevrolet Lacetti — мужчина 1957 года рождения — скончался на месте. Его тело зажало искореженными конструкциями авто. Спасатели доставали с помощью гидравлических ножниц и домкратов. Состояние других водителей — удовлетворительное.

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