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Автошколу в Харькове, где училась Зайцева, могут лишить лицензии

Сегодня, 16:11

Речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом

Елена Зайцева и Геннадий Дронов
Елена Зайцева и Геннадий Дронов.
Автошколу в Харькове, где училась Зайцева, могут лишить лицензии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/53d/61c/5c953d61c0a64.jpg Харьков Речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом

Следствие обнаружило ряд нарушений в автошколе, в которой училась Елена Зайцева, осужденная за ДТП, которое произошло в центре Харькова в октябре 2017 года и в результате которого погибли шесть человек. Об этом заявил начальник полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Мы внесли ходатайство об отмене госаккредитации, лицензии, и завтра должно быть принято решение", – сказал Бех.

В свою очередь замначальника областной полиции Сергей Чиж уточнил, что речь идет как о нарушениях, допущенных в ходе обучения Зайцевой, так и о нарушениях в работе школы в целом.

"Вместо четырех учебных классов – один, нарушение ведения документации, переоборудование транспорта без соответствующей регистрации. В рамках уголовного производства также доказано отсутствие Зайцевой на занятиях в определенные дни", – сказал Чиж.

Он также уточнил, что вопрос о лишении лицензии и госаккредитации будет рассматривать Главный сервисный центр МВД.

Накануне сообщалось, что дело Зайцевой и Дронова рассмотрит новый судья.

Напомним, вердикт суда по делу о ДТП на Сумской был вынесен 26 февраля. Оба подсудимых – Геннадий Дронов и Елена Зайцева – получили по 10 лет лишения свободы, это максимальное наказание, предусмотренное за совершение ДТП.


Позже стало известно, что 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей.

Также мы писали, что Елена Зайцева, осужденная по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором шесть человек погибли и еще шестеро получили ранения, решила обжаловать вынесенный ей приговор. Соответствующую жалобу на решение Киевского райсуда от имени Зайцевой подала адвокат Юлия Плетнева. 

Напомним, ранее в ходе судебных дебатов по делу о страшном ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек и еще шестеро были ранены, один из обвиняемых – Геннадий Дронов – выступать отказался, а его адвокат Сергей Перепелица потребовал оправдать своего подзащитного.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым  фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов , который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

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Тег автошкола, нарушения, зайцева

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Источник:

Интерфакс-Украина

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