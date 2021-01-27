Базарный день после локдауна: на рынках обещают большие скидки

В Украине во вторник, 26 января открылись все рынки. После локдауна продавцы вышли в надежде заработать хоть что-то, но покупателей очень мало. "Сегодня" проверили три крупнейших рынка – одесский "Седьмой километр", харьковский "Барабашово" и вещевой в Хмельницком.

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Предлагают ли они скидки, чтобы привлечь покупателей, выясняла Анастасия Сбродова.

Вещевой рынок, Хмельницкий

На Хмельницком вещевом рынке установлено более 14 тыс. контейнеров, его площадь 40 гектаров и он – один из крупнейших в Украине. Хотя локдаун завершился в воскресенье, заработал рынок во вторник, 26-го, потому что понедельник – официальный выходной у продавцов.

25 лет продает вышитую одежду Леся, она приехала из Прикарпатья. Во время локдауна была без работы. Признается, что интернетом так и не овладела, поэтому продает только на рынке. Ожидала в первый день работы нашествия покупателей, но людей мало.

"Но, слава Богу, базар открылся, люди немножко веселее стали и мы и в дальнейшем думаем, что будем так дальше работать, что мы сможем помаленьку жить", – говорит продавщица.

На рынке сегодня видели ряды закрытых контейнеров.

"Покупатели не идут, потому что думают, что еще закрыто, а те, кто хочет работать и может работать, не дожидаются своего клиента", – делится еще одна продавщица Оксана.

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Обязательное условие работы рынков – соблюдение карантинных требований: продавцы и покупатели – в масках, а на торговых точках – дезинфекторы.

Заместитель хмельницкого городского головы уверяет, что за 16 дней, пока были закрыты, предприниматели за аренду места платить не будут.

"У нас есть случаи, когда на одном рынке уже 500 отказались от торговли, то есть они оставляют свои контейнеры, или меняют место деятельности, или прекращают вообще деятельность. Есть такая тенденция, она, конечно, настораживает", – говорит Роман Примуш, заместитель хмельницкого городского головы.

Видео: Сегодня

"Барабашово", Харьков

Харьковский рынок Барабашово начал работать в первый же день ослабление карантина. Продавцы говорят, что соскучились по работе. Пандемия ударила по бизнесу, но сейчас торговля медленно оживает.

"Сегодня и вчера – у меня нормальный день. Я почнилась и закрепилась, скажем так. Ну это по-базарному", – рассказывает Александра Погребняк, которая торгует женской одеждой.

По ее словам, торгуют по старым ценам, а новый товар под реализацию вынуждены брать в долг.

Дмитрий рассказывает, что до коронакризиса имел две точки, однако одну пришлось закрыть.

"На весь зимний ассортимент у нас скидки. То есть носок, который в сезон стоил 40-50 гривен, сейчас стоит 20-25 гривен. Ну, честно, очень рады, что вышли. Очень рады, действительно. То, что насиделись дома – это одно. А то, что нужно за что-то кушать..." – каже Дмитро Іщук, що продає шкарпетки.

"Седьмой километр", Одесская область

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После локдана приходит в себя и крупнейший рынок Европы – "Седьмой километр".

Дмитрий карантин переживал в интернете, там пытался торговать.

"Людей не много. Они в принципе, с карантином и локдауном переходят на интернет закупки и не ездят ни на рынок, ни по магазинам", – рассказывает предприниматель Дмитрий Продан.

Предприниматели торгуют прошлогодними закупками.

."Дома сидели, торговли не было. Сейчас тоже сидим все. Два контейнера – куча товара, а продаж не было", – говорит Светлана Копанская, предприниматель.

На Одесском рынке говорят – готовы делать большие скидки и торговаться.

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