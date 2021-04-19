В харьковском магазине мышь бегала в холодильнике с колбасой (видео)

В Харькове в продуктовом магазине заметили мышь – грызун бегал на колбасе – видео и подробности

В Харькове в продуктовом отделе магазина покупатели заметили мышь.

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Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Харьков Life.

Отмечается, что животное обнаружили в магазине "Посад". На записи видно, что мышь бегает на полке с колбасой.

Покупатель сказал работнице "Можно ту мышку завернуть?", но когда продавец открыла холодильник, грызун убежал.

Видео: Харьков Life

Напомним, ранее мы писали, как в Запорожье местная жительница купила колбасу с "живностью" внутри. Между кусочков мяса были большие личинки и черви.

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Также отметим, что штраф за продажу просроченных продуктов в Украине – от 30 до 120 тыс. гривен. Но уже год магазины просто не проверяют – из-за пандемии введен мораторий. Прийти в супермаркет с ревизией могут только после жалоб покупателей.

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