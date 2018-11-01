Бесплатные уроки и самоподготовка: как к ВНО-2019 готовятся в Харькове

Частные курсы по подготовке к тестам обойдутся в городе в 500 гривен в месяц

В Харькове и области выпускники уже начали активно готовиться к внешнему независимому оцениванию и поступлению в вузы. Одни готовятся самостоятельно, другие — вместе с частными репетиторами. Журналисты "Сегодня" узнали, кто и как помогает выпускникам грызть гранит науки.

Найти помощника-педагога, которому придется заплатить от 80 до 250 гривен за часовое занятие, в городе очень легко: только один образовательный портал предлагает 1500 объявлений о предоставлении таких услуг. Подготовить к ВНО готовы как опытные преподаватели со стажем, так и студенты-выпускники. Также свои услуги предлагают компании, которые специализируются именно на подготовке к оцениванию, где семестр обучения в 32 часа обойдется около 2000 грн, а месяц занятий в группе таких же 11-классников — в 500 грн.

Совершенно бесплатную альтернативу платной учебе предлагают в школах Харькова и области: в учебных заведениях регулярно проводят дополнительные уроки для выпускников. А в Чугуеве и вовсе решили организовать общегородские факультативы по подготовке к ВНО. График составлен так, чтобы дети из разных школ могли вовремя добираться на факультативы.

"В каждой школе есть учитель-звездочка, который знает, как подготовить к ВНО, готовит к олимпиадам. И вот мы предлагаем детям из других школ приходить именно на факультатив к такому учителю, в зависимости от того, какой предмет был выбран. Занятия бесплатны. Учителя у себя в школе ведут факультативы и получают зарплаты за счет горбюджета", — рассказали "Сегодня" в Чугуевском городском отделе образования.

А в Богодухове уже третий год подряд выпускников готовят к тестированию преподаватели вуза.

"Начиная с конца ноября и до конца февраля, каждую субботу к нам приезжают педагоги Харьковского автомобильно-дорожного университета и занимаются с детьми теми предметами, которые они выбрали для сдачи ВНО. Такая инициатива реализована благодаря консорциуму высших учебных заведений в Харьковской области. Желающих много, занятия по украинскому языку посещают больше всего. И мы видим результат: наш Богодуховский район среди других районов по результатам ВНО занимает первые-вторые места в рейтинге", — отметила заведующая районным методическим кабинетом Богодуховской РГА Оксана Беспалько.

Примечательно, что ученики Харьковского физико-матема­тического лицея №27, где в прошлом учебном году 14 выпускников получили 200 баллов по ВНО, никакой особой подготовки не проходят.

"У нас углубленное изучение математики и физики, много часов, факультативы, но как таковой системы подготовки к ВНО нет. Мы, например, прививаем ученикам математическую культуру, а уже в каком виде потом наших детей опрашивают — в форме ВНО, олимпиады, контрольных работ — неважно. Если они владеют знаниями, умениями и навыками, то все сдают успешно", — рассказали в лицее.

Ранее мы уже писали, что в марте следующего года выпускники школ, будущие абитуриенты и все желающие смогут проверить свои знания в пробном ВНО.

Напомним, внешнее независимое оценивание (ВНО) в 2019 году пройдет с 20 мая по 12 июля.