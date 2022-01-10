Без дыма и огня: в Харьковской области семья отравилась угарным газом

Полицейские выясняются все обстоятельства трагедии, которая случилась

Людей нашли в доме / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 10 января, в городе Балаклия Харьковской области от отравления угарным газом умерли трое людей.

Об этом сообщает ГСЧС Харьковской области.

Детали

Пожара не было. Умерших обнаружили полицейские. Угарным газом отравились 64-летний мужчина, а также две женщины 89 и 62 лет.

"В настоящее время следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии", – добавили спасатели.

10-месячный младенец погиб из-за отравления угарным газом

В Черновицкой области 10-месячный мальчик погиб дома в коляске в результате отравления угарным газом.

Трагедия произошла в городе Сторожинец. По информации фельдшеров, родители оставили 10-месячного ребенка в доме, за ним ухаживал старший 2-летний брат. Мальчик разжег огонь посреди дома. В результате пожара младенец в коляске угорел, а старший брат убежал в коридор.