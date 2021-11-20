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Без кондукторов, но с графиком. В Харькове вводят новые правила в общественном транспорте

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
20 ноября, 14:39
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В общественном транспорте Харькова скоро не будет кондукторов – оплатить проезд наличными не получится
В Харькове отменят оплату проезда наличными
В Харькове отменят оплату проезда наличными / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове в феврале-марте 2022 года в коммунальном общественном транспорте отменят оплату проезда наличными средствами. Также власти хотят создать четкий график движения транспорта, чтобы пассажиры могли пользоваться расписанием.

Об этом рассказал заммэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, пишет "Харьков Life"

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Он отметил, что вскоре жители города смогут оплачивать проезд только карточкой харьковчанина или электронным билетом.

Что будет с графиком?

Водовозов уточнил, что власти хотят постепенно внедрить графики движения общественного транспорта, чтобы пассажиры четко понимали, когда ждать троллейбус, трамвай или автобус.

В городе уже начали работать над идеей, однако камнем преткновения для этих нововведений стали кадровые проблемы транспортных предприятий.

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"Этот процесс не является таким уж сложным с точки зрения его реализации. Но проблема и ранее, и сейчас заключается в том, что у нас сформировалась большая нехватка водителей троллейбусов и трамваев. Всего одна машина, не вышедшая на линию, полностью разрывает график и расписание!", – сказал замглавы города.

Чиновник уточнил, что сначала графики создадут для самых стабильных маршрутов. На остальных – как только там решатся кадровые вопросы.

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