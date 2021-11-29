Била ногами в пах: в Харькове девушка посреди улицы напала на парня (видео)

Пользователи Сети в комментариях под видео советуют парню написать на девушку заявление в полицию

Била кулаками по голове и ногами в пах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове девушка жестоко избила парня. Но парень на избиение девушки не ответил.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТРУХА".

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На кадрах видно, что она начал бить его кулаками по голове и ногами в пах. Но парень просто вытерпел все удары, но в ответ ее не ударил. После избиения он ушел.

Причина такого нападения неизвестна.

Инцидент произошел вблизи ночного клуба "Малина".

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Что пишут пользователи Сети:

"Ничего хорошего из этой девахи не вырастет".

"Видно, что у парня с одной ногой беда, передвигается как человек с инвалидностью. Не ответил скорее всего из-за того, потому что боялся, что забьют толпой, потому что на 36 секунде видео отчетливо видно как один парень в светлых штанах уже замахивался".

"А если б парень ответил, то уже б завтра было заявление в полиции. Ну и публичное обсуждение тут, что "это не мужик", "так нельзя", "женщин не бьют" и т.п."

"Респект выдержке".

"Будущая мамка гопника".

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