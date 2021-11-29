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Била ногами в пах: в Харькове девушка посреди улицы напала на парня (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 17:05
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Пользователи Сети в комментариях под видео советуют парню написать на девушку заявление в полицию
Била кулаками по голове и ногами в пах
Била кулаками по голове и ногами в пах / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове девушка жестоко избила парня. Но парень на избиение девушки не ответил.

Об этом сообщил Telegram-канал "ТРУХА".

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На кадрах видно, что она начал бить его кулаками по голове и ногами в пах. Но парень просто вытерпел все удары, но в ответ ее не ударил. После избиения он ушел.

Причина такого нападения неизвестна.

Инцидент произошел вблизи ночного клуба "Малина".

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Что пишут пользователи Сети:

  • "Ничего хорошего из этой девахи не вырастет".
  • "Видно, что у парня с одной ногой беда, передвигается как человек с инвалидностью. Не ответил скорее всего из-за того, потому что боялся, что забьют толпой, потому что на 36 секунде видео отчетливо видно как один парень в светлых штанах уже замахивался".
  • "А если б парень ответил, то уже б завтра было заявление в полиции. Ну и публичное обсуждение тут, что "это не мужик", "так нельзя", "женщин не бьют" и т.п."
  • "Респект выдержке".
  • "Будущая мамка гопника".

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