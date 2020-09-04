Били и угрожали пистолетом: в Харькове ограбили бизнесмена на 1,2 миллиона долларов

Одного из нападавших уже задержали

В Харькове трое злоумышленников напали на бизнесмена и украли у него почти 1,2 млн долларов.

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Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, 2 сентября трое мужчин проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе города. Там злоумышленники, угрожая пистолетом, избили учредителя общества с ограниченной ответственностью.



Преступники связали мужчину пластиковыми хомутами, нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему, а именно: почти 1,2 миллиона долларов, 50 тысячами евро, 500 тысячами гривен.

Правоохранители установили личность одного из нападавших. Им оказался 60-летний неоднократно судимый мужчина. Его уже задержали и сообщили о подозрении. Мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что во Львове двое мужчин украли у предпринимателя сумку с миллионами гривен.

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Кроме того, в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое грабителей, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

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