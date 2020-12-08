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"Биолек" опроверг производство российской вакцины от COVID-19

8 декабря, 20:50

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Компания заявила, что не подписывала контрактов на производство "Спутник V"

Харьковская компания "Биолек" опровергла информацию о производстве российской вакцины от коронавируса СOVID-19 на ее заводе.

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Соответствующее заявление появилось на сайте компании вечером 8 декабря.

На предприятии утверждают, что не подписывали никаких контрактов на производство российской вакцины "Спутник V", или каких-либо других вакцин и соответственно никогда не производили их.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способен осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии ее государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий по производству вакцины "Спутник V", или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производили таких вакцин на технологической базе компании", – говорится в заявлении.

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В компании подчеркнули, что их деятельность происходит исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, и производство любого лекарственного средства возможно лишь при условии его государственной регистрации.

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Напомним, сегодня Российский фонд прямых инвестиций объявил о том, что вакцина "Спутник V" может производиться в Украине на заводе "Биолек".

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Харьков вакцина коронавирус
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