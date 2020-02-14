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Битва за "Барабашово": торговцы установили противотанковые ежи и цепи (фото)

14 февраля, 09:07

Предприниматели «подготовились» к началу строительства дороги через рынок

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

В Харькове торговцы рынка "Барабашово", через который хотят проложить новую дорогу, выступают против этого строительства. На рынке установили настоящие баррикады, сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

В частности, на работники торгового центра и предприниматели установили на рынке противотанковые ежи, натянули между ними цепи и жгли шины.

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Ранее мы писали, что в харьковской мэрии готовятся сносить первые торговые точки на рынке "Барабашово". Появилось видео с квадрокоптера, где видно строительство будущей трассы.

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Известно, что уже начали расчищать территорию для строительства шестиполосной трассы между Салтовкой и центром города. Предпринимателям выдали первые предписания, согласно которым они должны добровольно покинуть территорию: увезти товар и убрать МАФы. Ради строительства дороги снесут 1500 торговых павильонов.

Согласно плану, шестиполосная дорога протяженностью в 2,2 километра соединит улицы Академика Павлова и Моисеевскую недалеко от ее пересечения с улицей Шевченко. По словам мэра Геннадия Кернеса, дорогу планируют с двух сторон оградить забором как и новая пробивка через Лесопарк. Здесь же обещают оборудовать велодорожку.

Напомним, ранее в Харькове произошел пожар на рынке "Барабашово", в результате которого были повреждены три автомобиля и торговое строение. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров.

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