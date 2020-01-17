Боевик "ЛНР" собирал в Харькове информацию о станциях и метро: подробности задержания

/ Фото: СБУ

В Харькове задержали боевика террористической организации "ЛНР", который собирал информацию об объектах критической инфраструктуры Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Установлено, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, которые временно оккупировали отдельные районы Луганской и Донецкой областей. Последняя установленная ​​СБУ "должность" боевика в незаконных вооруженных формированиях террористов – командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР", – рассказали в СБУ.

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Отмечается, что боевик сразу попал в поле зрения правоохранителей, когда прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона.

"В частности, его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковский метрополитен, автовокзалы. Боевик в течение некоторого времени регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах Харьковщины. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям террористической организации "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона", – отмечается в сообщении.

Во время обыска в доме злоумышленника в Харькове было обнаружило и изъято боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевик задержан согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Мариуполе разоблачили бывшую военнослужащую Национальной гвардии Украины, которая работала на боевиков так называемой ДНР. Установлено, что используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, военнослужащая НГУ собирала и передавала необходимые террористам сведения.

Также ранее была разоблачена вербовка российскими спецслужбами жен офицеров украинской армии. Российская спецслужба с боевиками запугивали женщин и требовали от них "слива" военной информации.

Кроме того, СБУ провела в Харькове спецоперацию по задержанию предателя-диверсанта. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня.

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