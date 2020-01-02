Боевой водитель троллейбуса: в Харькове шофера обвинили в избиении пассажиров

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Харькове водителю троллейбуса сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений двоим пассажирам.

Как сообщили в областном управлении Национальной полиции, у 50-летнего водителя возник конфликт с пассажирами.

"Он остановил транспортное средство и начал высказываться нецензурной бранью в сторону пассажиров. Несмотря на требование граждан прекратить действия, мужчина взял металлический предмет и нанес одному из пассажиров удар по руке. После чего вышел из троллейбуса и ударил этим предметом по ноге другого пассажира", – говорится в сообщении.

Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по статье "хулиганство". Шоферу уже сообщили о подозрении, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве и пригородах участились случаи зацеперства на транспорте. В 2018 году возле Броваров погиб 10-классник, который влез на крышу электрички, чтобы прокатиться с ветерком и сделать зрелищный кадр. Мальчик получил сильный разряд тока и погиб на месте.

Кроме того, в Киеве на электричке, прибывшей на станцию Борщаговка, увидели юного бритоголового парня. Теперь правоохранители ищут родителей подростка.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram