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Коронавирус в Харьковской области: более сотни новых зараженных, а в реанимациях нет мест

10 августа, 11:29

Руслан Ровик Руслан Ровик

Врачи предупредили, что с темпами распространения инфекции вскоре могут не справиться

В Харькове, который ранее по ошибке внесли в "красную" карантинную зону, не осталось мест в реанимациях больниц, принимающих пациентов с коронавирусом.

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Об этом в своем Facebook сообщил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

"Вчера количество больных, которые требовали подключения к искусственной вентиляции легких, в инфекционной больнице достигло 16, в целом больных в интенсивной терапии было 17 (напомню, что штат и количество коек, на которые рассчитано это отделение – только шесть). Были заняты последние свободные койки в реанимации 13-й и 17-й городских больниц и диспансера радиационной защиты населения", - написал он.

Корсунов добавил, что медики решили перевести часть больных в детскую инфекционную больницу и им удалось получить несколько дополнительных аппаратов ИВЛ.

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"Два врача-анестезиолога, две медицинские сестры отделения интенсивной терапии, младшие медицинские сестры, весь дежурный состав больницы самоотверженно работал с тяжелыми больными, успевая еще справиться с бесконечной очередью скорых. Так что с кризисом справились. Временно", - заявил врач.

В то же время медик признал, что "при таких цифрах ежедневного прироста больных COVID в Харькове не хватит ни аппаратов ИВЛ, ни медицинского персонала, чтобы ухаживать за больными".

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Напомним, что по состоянию на утро 10 августа в Харьковской области был зафиксирован 4901 случай заражения коронавирусом, 2512 человек выздоровели, 144 – скончались.

За минувшие сутки инфекцию подтвердили у 117 человек, 43 человека выздоровели, двое – скончались.

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При этом харьковский мэр заявил, что в городе не будут останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт.

Между тем в Сети было опубликовано фото из харьковской подземки, на котором видно – пассажиры полностью игнорировали угрозу заболевания и ни один тех, кто попал в кадр, не надевал маску на лицо.

Также мы писали, что карантин в Украине может затянуться до лета 2021 года.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков больницы врачи реанимация харьковская область коронавирус ИВЛ

Источник: Сегодня

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