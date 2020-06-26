Больные лежат в коридорах: в харьковской "инфекционке" не хватает ни коек, ни врачей

Больше всего в медучреждении не хватает медсестер

В Харьковской областной инфекционной больнице, где спасают 23-летнего пациента с коронавирусом, для больных COVID-19 уже не хватает мест. Еще больше ситуацию в "инфекционке" усугубляет нехватка медицинского персонала, сообщает "Суспільне".

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В сети уже появилось фото из медучреждения. Пациентов там приходится лечить в коридорах.

Фото: Nataliia Popova, Facebook

В связи со сложившейся ситуацией в больнице хотят расширить реанимацию. Но это может быть напрасным, если не будет достаточно медиков.

"У Павла Викторовича (Нартова, директора больницы – ред.) есть предложения и возможности открыть второе отделение реанимации на втором этаже, как раз над отделением действующей реанимации: там есть кислород, есть возможность переместить туда дыхательные аппараты. Но нет тех медработников, которые могут обеспечить работу интенсивной терапии в течение суток", – рассказал заместитель директора Департамента здравоохранения облгосадминистрации Геннадий Бондарчук.

По словам директора больницы, с 1 апреля по 24 июня с медучреждения уволились 10 медсестер и 15 санитарок.

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"Из этих 25, семеро человек уволились после болезни, сказали, что плохо себя чувствуют", - отметил Нартов.

Кроме того, ушли из больницы два врача-инфекциониста и врач-бактериолог.

"Сейчас вопрос среди медицинского персонала – это медицинские сестры, у нас вакансий среднего персонала 17, младшего персонала 25", - добавил он.

Что касается дополнительных мест, то для больных с коронавирусом в больнице планируют открыть крыло детской инфекционной больницы.

"На сегодня мы выделили 40 коек на территории детской инфекционной больницы, где находятся пациенты, которые не требуют интенсивного ухода. Сегодня мы начинаем работы по проведению кислорода в отдельное крыло детской инфекционной больницы в случае того, если большое поступление больных, мы могли их локализовать на одной территории, и тогда взрослых будем размещать в этом крыле. Там 50 боксированных палат, это примерно будет 100 пациентов, которые смогут находиться на этой территории", – рассказал Бондарчук.

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Ранее мы сообщали, что в Харькове из-за нехватки специалистов о готовности лечить пациентов с коронавирусом заявили выпускники медицинских вузов и колледжей.

Также мы рассказывали, что в Харькове из-за подозрения на коронавирус закрыли детский садик в Киевском районе города.

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