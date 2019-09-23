Большая стройка в Харькове: на продолжение третьей линии метро город взял крупный кредит

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В Харькове продолжение Алексеевской линии метро и строительство станций "Одесская" и "Державинская" стало одним из самых амбициозных проектов в городе за последние годы.

В мэрии начали активную подготовку будущей стройплощадки, расселяя жильцов домов на проспекте Гагарина, однако, несмотря на то, что изначально открыть "Державинскую" планировали в 2020 году, строительство пока не стартовало. "Сегодня" выяснили, когда ждать появления тяжелой техники на площадке.

В начале сентября Кабмин утвердил порядок и условия использования средств по проекту "Продолжение третьей линии метрополитена в Харькове", в котором совместно участвуют Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.

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В рамках кредитного договора ЕБРР и ЕИБ выделяют по 160 млн евро на строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями "Державинская" и "Одесская", электродепо "Алексеевское" на 100 вагонов со связующей веткой к третьей линии метро и покупку нового подвижного состава.

Как рассказала директор КП "Харьковская дирекция строительства метрополитена" Наталья Линник, в августе состоялся тендер на проведение строительных работ по подготовке территории, которые начнут в конце 2019-го, правда, согласно условиям договора, растянуться процесс может до 2021-го.

На первом этапе подготовят участок, обустроят ограждения, вынесут инженерные сети из зоны строительства и подготовят объездные пути.

Напомним, пассажиры городской электрички в Киеве заблокировали ее движение 12 сентября на станции Троещина-2.

Отметим, что городская электричка в Киеве насчитывает 15 станций и 10 поездов, которые работают на линии. Ее протяженность — 50 километров. Она работает только в часы пик: утром — с 6:00 до 10:00, вечером — с 16:00 до 21:00. Заявленный интервал движения — 20—40 минут, в выходные — больше часа. Но пассажиры жалуются, что электричка не ходит по графику уже несколько месяцев. Ввиду сложившейся ситуации "Укрзализныця" хочет вернуть себе все 10 электропоездов, находящихся на балансе "Киевпастранса" с 2012 года.

Также смотрите подробнее в сюжете о планах запустить в столице муниципальную электричку:

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