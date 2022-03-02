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Больше 20 погибших, раненых вывозят под обстрелами. Что происходит в Харькове

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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2 марта, 13:02
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Город терпит глобальные разрушения, и "такое не прощается"
В Харькове ситуация не спокойная
В Харькове ситуация не спокойная / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове за последние сутки погиб 21 человек, 110 ранены. Ночью военные РФ бомбили ТЭЦ. В городе сложная ситуация, но это еще больше сплотило местное население.

Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире канала Украина 24.

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По его словам, враг постоянно бьет ракетами, обстреливает жилмассивы, есть жертвы среди мирных жителей, есть раненые.

"Эти кадры облетели мир, но Харьков не сдается, он только сплотился. Работает мощная волонтерская сеть. Работают хлебзаводы, раздаем хлеб бесплатно вместе с медикаментами. Спасибо всем предпринимателям. Сегодня все всё открывают и раздают людям, чтобы они могли нормально питаться и лечиться. Благодарен медикам, которые под пулями вывозят раненых. Наши коммунальщики сегодня – это герои, которые работают в жутких условиях, но вывозят мусор из города. Без отопления 300 домов. Постоянно ведем работы по восстановлению инфраструктуры. Мы не собираемся сдавать город, он – живет! Сегодня люди едины как никогда", – сказал он.

По информации мэра, город терпит глобальные разрушения, и "такое не прощается".

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"Сегодня у каждого четвертого харьковчанина родственники в России. Но отношение к РФ – как никогда, это геноцид против украинского народа. Такое, конечно, не прощается...У нас организована горячая линия. Мы в коммуникации с мэрами. Люди могут обращаться на горячую линию – она будет озвучена чуть позже, в том числе по радио", – добавил он.

Ситуация в Харькове и Украине 2 марта

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