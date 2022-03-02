Больше 20 погибших, раненых вывозят под обстрелами. Что происходит в Харькове

В Харькове за последние сутки погиб 21 человек, 110 ранены. Ночью военные РФ бомбили ТЭЦ. В городе сложная ситуация, но это еще больше сплотило местное население.
Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов в прямом эфире канала Украина 24.
По его словам, враг постоянно бьет ракетами, обстреливает жилмассивы, есть жертвы среди мирных жителей, есть раненые.
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"Эти кадры облетели мир, но Харьков не сдается, он только сплотился. Работает мощная волонтерская сеть. Работают хлебзаводы, раздаем хлеб бесплатно вместе с медикаментами. Спасибо всем предпринимателям. Сегодня все всё открывают и раздают людям, чтобы они могли нормально питаться и лечиться. Благодарен медикам, которые под пулями вывозят раненых. Наши коммунальщики сегодня – это герои, которые работают в жутких условиях, но вывозят мусор из города. Без отопления 300 домов. Постоянно ведем работы по восстановлению инфраструктуры. Мы не собираемся сдавать город, он – живет! Сегодня люди едины как никогда", – сказал он.
По информации мэра, город терпит глобальные разрушения, и "такое не прощается".
"Сегодня у каждого четвертого харьковчанина родственники в России. Но отношение к РФ – как никогда, это геноцид против украинского народа. Такое, конечно, не прощается...У нас организована горячая линия. Мы в коммуникации с мэрами. Люди могут обращаться на горячую линию – она будет озвучена чуть позже, в том числе по радио", – добавил он.
Ситуация в Харькове и Украине 2 марта
- Утром 1 марта в Харькове ракета взорвалась на площади Свободы – центральной площади города. Там базировался волонтерский пункт. В домах повылетали стекла из окон, горел оперный театр. Было частично разрушено здание ОГА и прилегающие здания. Под завалами остались люди.
- Российский истребитель сбросил бомбу на завод подъемно-транспортного оборудования в Харькове. По словам очевидцев, есть жертвы.
- В результате очередного авиаудара России по Харькову вечером погибли пять мирных жителей. Снаряд попал в жилой дом на Ново-Баварском проспекте.
- Поздно вечером 1 марта враг продолжил обстреливать Харьков. Новый авиаудар пришелся на танковое училище. Около 6 ракет прилетели в кадетский корпус. По предварительным данным, есть погибшие.
- Ночью 2 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по казармам летного училища в Харькове, расположенном на улице Клочковской, 228.
- Кроме того, в течение ночи практически по всей Сумской области велись уличные бои. В Тростянце вражеские войска заняли штаб и начали мародерство. Однако оккупанты деморализованы, часть из них сдаются ВСУ, другие пытаются сбежать.
- Около 8:00 утра 2 марта в Сумах прозвучал мощный взрыв в районе воинской части и артиллерийского училища.