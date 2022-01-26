Будут воевать? Готовы ли харьковчане защищать город во время вторжения РФ (видео)

Городские власти уже поручили профильным структурам совместно со спасателями отработать действия на случай ЧС

Большинство харьковчан ответили, что у них уже есть план действий / Коллаж "Сегодня"

Среди жителей Харькова провели опрос и спросили их о том, что они будут делать на случай полномасштабного вторжения России. Большинство харьковчан ответили, что у них уже есть план действий, если будет вторжение, а некоторые готовы защищать родной город.

Об этом сообщает Настоящее время.

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Что отвечали жители Харькова

"Постараюсь адекватно подойти к этой ситуации".

"Слушать телевизор, слушать команды и бежать в метро. Не хотелось бы этого, конечно".

"У нас нет плана действий. Я думаю, такого не будет. Это глупости все".

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"Я думаю, что останусь в Харькове и не буду куда-то бежать, а там посмотрим".

"Берем документы, животных, деньги, самые базовые вещи и едем в Киев. Его будут оборонять долго, потому что это столица".

"Никакого вторжения не будет. Это пугалки. Я не готовлюсь".

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"Возьму автомат и пойду воевать, а семью отвезу на дачу. Основные продукты мы уже закупили".

В Харькове проверяют бомбоубежища

В Харькове городские власти поручили профильным структурам совместно со спасателями отработать действия на случай ЧС. Сейчас в городе продолжается инвентаризация бомбоубежищ. Все из-за тревожных новостей о возможном вторжении России.

По данным открытых источников, в Харькове около пяти тысяч бомбоубежищ. Из них около 300 – на территории промышленных предприятий, остальные – в подвалах многоэтажек.

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