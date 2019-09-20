Буллинг в харьковских школах: копы обнаружили четыре случая травли и составили админпротоколы

/ Фото: Pixabay

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Новый учебный год нередко приносит новые случаи травли в школах: еще в начале 2019-го года такие "неуставные" отношения, как запугивания, издевательства, травлю в социальных сетях, отнесли к числу административных нарушений, которые караются штрафом в 850-3400 гривен или общественными работами продолжительностью 20-60 часов.

Корреспонденты "Сегодня" выяснили, что в Харьковской области с начала года выявили четыре факта травли детей, по которым составили админпротоколы и материалы направили в местные суды.

Как сообщили в отделе коммуникации областном управления Нацполиции, дважды буллинг между детьми зафиксировали в Харькове, по одному разу — в Харьковском и Изюмском районах.

Однако обвинить кого-то в буллинге не так просто: необходимо собрать неопровержимые доказательства, если ребенок подвергается травле в школе. К примеру, в Изюме оштрафовали маму юного буллера, который подавлял одноклассника психологически.

В суде факт правонарушения подтвердили сообщением директора школы, докладной запиской классного руководителя и объяснениями участников конфликта.

Как рассказал "Сегодня" старший инспектор ювенальной превенции Нацполиции в области Андрей Стадник, о буллинге чаще сообщают из школ, когда сотрудникам вместе с родителями не удалось урегулировать конфликт на уровне учебного заведения.

В любом случае, полицейские проверят каждую жалобу и случай, проведут беседы, а админответственность грозит за систематическую травлю. Работники ювенальной превенции в школах регулярно проводят лекции и интерактивные занятия в целях профилактики буллинга.

Как рассказала практический психолог Екатерина Лещенко, 67% всех детей Украины в возрасте 11-17 лет когда-либо подвергались буллингу, некоторые случаи приводили к суициду, часто из-за бездействия родителей.

"Взрослые должны хранить спокойствие и уверенность. Родитель – защитник, советчик, друг. Задача – обеспечить детям, психика которых еще не способна освоить чрезмерную сложность жизни, чувство стабильности и защищенности", – рассказала она.

Психолог добавила, что стоит оповестить о проблемах педагогов, а решать проблему надо вместе с ребенком, чтобы "не создавать иллюзию легкости решения проблемы". А в случае кибербуллинга вмешаться нужно обязательно.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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