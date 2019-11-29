Буллинг в Харькове: подростки издевались над девочкой, снимая на видео

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В Харькове после появления в сети видео, на котором группа подростков жестоко издевается над девочкой, полиция начала проверку инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Накануне в социальных сетях появилась запись, на которой несколько девушек бьют сверстницу и плюют ей в лицо, обвиняя ее в краже денег и заставляют на коленях просить прощения, а также насмехаются над слезами жертвы.

Также на видео слышны голоса парней, однако ни один из них не пытается помешать издевательству.

Стоит добавить, что главная участника этого "представления" не скрывала своих намерений и выложила "анонс" избиения в своем Instagram, на котором она позирует в одежде с полицейской атрибутикой и называет себя "ментом".

В полиции заявили, что информацию об инциденте внесли в Журнал единого учета и по данному факту проходит проверка.

Отметим, что ранее корреспонденты "Сегодня", что в Харьковской области выявили несколько фактов травли детей, по которым были составлены админпротоколы, а материалы направили в местные суды. При этом обвинить кого-то в буллинге не так просто: необходимо собрать неопровержимые доказательства, если ребенок подвергается травле в школе. К примеру, в Изюме оштрафовали маму юного буллера, который подавлял одноклассника психологически.

Напомним, ранее "Сегодня" разбирались, как работает "детская" полиция в Украине. Ребят спасают футболом и обучают школьных учителей, ведь преступления против детей — особо чувствительная тема для любого общества, в том числе и нашего.

В то же время целый класс одного из львовских лицеев просится на дистанционное обучение. Все из-за ученика, который, по словам сверстников, бьется, ругается и мешает учиться всем.

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