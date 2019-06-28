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Буря в Украине: в Харьковской области рухнувшее дерево убило женщину

28 июня, 21:18

Двое людей получили тяжелые ранения

Фото: Нацполиция

На территории базы отдыха в Старом Салтове, что в Харьковской области, в результате порыва ветра на трех отдыхающих упало дерево.

"В результате происшествия 48-летняя женщина умерла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения. Они доставлены в реанимационное отделение в больницу города Харькова", – сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Волчанского отдела полиции области. Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".


Напомним, ранее мы писали, что в Харькове мужчину придавило насмерть деревом. Инцидент приключился в лесу, расположенном недалеко от дома №1-а на проспекте Академика Курчатова, вчера в 19:22. По данным силовиков, на мужчину 1959 года рождения упало дерево. От полученных травм харьковчанин скончался.

Также, в конце мая огромное дерево рухнуло на автомобиль Skoda на перекрестке улиц Львовская и Крамского в Святошинском районе. В результате движение по ул. Крамского в сторону пр. Победы было заблокировано. К счастью, никто не пострадал, а движение оперативно разблокировали.

Кроме того, мы сообщали, что в Винницкой области из-за непогоды на женщину рухнуло дерево. Тело погибшей из-под ветвей вытаскивали спасатели. Как выяснилось, дерево упало на проезжую часть дороги и раздавило 28-летнюю жительницу села Диброва.


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Тег дерево, непогода, харьковская область, убило

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