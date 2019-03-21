Бурые и гималайские медведи проснулись после зимней спячки в зоопарке Харькова

В рацион животных включают пророщенный овес, свеклу, морковь, яблоки и разнообразные каши

Бурые и гималайские медведи проснулись после зимней спячки в зоопарке Харькова 2019-03-21T17:24:49+02:00 Харьков В рацион животных включают пророщенный овес, свеклу, морковь, яблоки и разнообразные каши

В Харьковском зоопарке после зимней спячки пробудились 6 бурых и 3 гималайских медведя.

Как сообщили в зоопарке, в настоящий момент косолапые неактивны, однако с потеплением животные будут становиться все бодрее и веселее. К слову, вследствие ночных морозов, мишки все еще возвращаются в берлоги, где их ждут уютные соломенные лежаки.

Зоологи также отметили, что после зимней спячки в рацион медведей включают пророщенный овес, свеклу, морковь, яблоки и разнообразные каши. Мясо и рыба будут вводиться постепенно, ведь в весеннее время косолапые еще долго "постятся". Такая своеобразная диета закончится в мае, когда в природе появится обильное количество растительности, насекомых и мелких животных.

Напомним, что в Запорожской области медведь в зоопарке устроил необычные игры.

Ранее мы писали о том, как в Национальном природном парке "Синевир" в условиях, максимально приближенных к естественным, бурые медведи заново учатся впадать в спячку. Из-за жизни в неволе многие животные разучились это делать.

Тем временем, в Херсонской области в курортном зверинце готовятся к бэби-буму. В сафари-парке ждут на пополнения семейств обезьян и страусов.

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