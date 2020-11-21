Через неделю Электротяжмаш можно останавливать: рабочие завода поймали директора Бусько и поставили ему ультиматум

Руководителю Виктору Бусько рабочие поставили ультиматум: "Будут деньги — приступаем к работе!".

В соцсети Facebook на неофициальной странице сотрудников завода опубликовано видео, как рабочие Электротяжмаша поймали в цехах и.о. гендиректора Виктора Бусько и рассказали ему о долгах по зарплатам и скорой остановке производства из-за отсутствия заказов.

"У нас есть еще на неделю работы. С нового года я не знаю, чем загрузить [сотрудников и производство]. Заказов нет, задания нет! Как людям в глаза смотреть? Человек 2/3 просидел без работы", — рассказал один из сотрудников завода назначенному Фондом государственного имущества Украины Виктору Бусько.

"У нас "четырехдневка", еще и зарплату не платят! А нам жить нужно за что-то! Как можно жить людям в данный момент, вы можете объяснить? И выдать нам зарплату хотя бы за месяц", — возмущается один из сотрудников Электротяжмаша на встрече с директором на территории цеха завода.

В свое оправдание в беседе с рабочими Бусько заявляет, что пытается решить этот вопрос в Киеве, и в очередной раз пообещал рабочим выплату денег.

"300 гривен мы получили! Как вы думаете, как на них можно прожить? И таблетки купить, и коммуналку заплатить! Что нам делать?" — возмущается один из участников импровизированного митинга в цехах завода, где рабочим удалось поймать Виктора Бусько. Другой участник встречи говорит, что сотрудники Электротяжмаша уже не в состоянии содержать свои семьи: "У нас дети маленькие есть! Их нужно одевать, обувать, в школу надо что-то дать. Как вы понимаете жить людям?".

"Мы постоянно в долгах!, — рассказывает другой участник собрания. — То там перезаняли, то там перезаняли, а долги растут, в банке проценты растут. Нам не на что жить!".

К концу встречи Виктор Бусько стал обещать, что рабочие получат деньги в ближайшее время. "Опять копейки? Ждем СМСку! Будут деньги — приступаем к работе", — выдвинул ультиматум директору один из сотрудников Электротяжмаша.

На вопрос другого участника встречи о том, есть ли смысл оставаться на работе на Электротяжмаше или увольняться из-за его краха, Виктор Бусько буквально сказал: "Это ваше решение, я заставлять насильно никого не буду!".

Остановка Электротяжмаша, одного из крупнейших заводов Харькова с многотысячным коллективом, станет для города настоящим социальным шоком и экономическим ударом.

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