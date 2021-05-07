ЧП с водопроводом в Харькове. На улице целая река, в завал провалилась часть дома (фото, видео)

В Харькове на Орловском переулке произошло ЧП: прорвало трубу водопровода. Поток воды подтопил частные участки, повреждены забор одного из домов. Есть опасность смещения.
Об этом сообщает "Веха Харьков".
В результате прорыва на улице образовалась целая река. Вода повалила каменный забор. На месте аварии образовался завал, в который провалилась часть домовладения.
В этом районе проходит открытый газопровод. Газовики говорят, что его тоже задело. Там уже собрались представители городской власти, Шевченковского района и всех коммунальных служб.
И. о. мэра Игорь Терехов заявил, что компенсировать убытки местным жителям не будут, хотя люди намерены судиться с водоканалом.
По словам Терехова, аварию локализуют в течение суток. Водовозками подвезут воду тем, кому отключили.
Сами же местные жители рассказывают, что в этом районе постоянно случаются аварии с водой.