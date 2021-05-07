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ЧП с водопроводом в Харькове. На улице целая река, в завал провалилась часть дома (фото, видео)

7 мая, 12:55

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Авария в Харькове – на месте образовался завал, туда провалилась часть дома. Подробности масштабного ЧП

В Харькове на Орловском переулке произошло ЧП: прорвало трубу водопровода. Поток воды подтопил частные участки, повреждены забор одного из домов. Есть опасность смещения.

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Об этом сообщает "Веха Харьков".

В результате прорыва на улице образовалась целая река. Вода повалила каменный забор. На месте аварии образовался завал, в который провалилась часть домовладения.

В этом районе проходит открытый газопровод. Газовики говорят, что его тоже задело. Там уже собрались представители городской власти, Шевченковского района и всех коммунальных служб.

Видео: Харьков Life
Видео: Харьков Life
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И. о. мэра Игорь Терехов заявил, что компенсировать убытки местным жителям не будут, хотя люди намерены судиться с водоканалом.

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По словам Терехова, аварию локализуют в течение суток. Водовозками подвезут воду тем, кому отключили.

Сами же местные жители рассказывают, что в этом районе постоянно случаются аварии с водой.

Видео: Веха Харьков
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