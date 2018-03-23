ЧП в Балаклее год спустя: как живет город после взрывов

Ровно год назад жителей небольшого райцентра, который находится в 90 километрах от Харькова, разбудили мощные взрывы на территории 65-го арсенала Центрального ракетно-артиллерийского управления ВСУ. Снаряды детонировали из-за пожара, который произошел на территории складов возле Балаклеи.

Причиной ЧП практически сразу назвали диверсию, более 20 000 человек эвакуировали из города и ближайших поселков. Тогда разлетевшиеся снаряды повредили 396 зданий, в числе которых были детсады и другие социальные объекты. Некоторые люди остались без крыши над головой. В результате ЧП погибли две женщины: одну из них придавило обломками здания, вторая скончалась спустя месяц в местной больнице. "Сегодня" побывала в Балаклее и узнала, оправился ли город после событий марта 2017 года.

В небольшой город с населением в 28 000 жителей мы прибыли утром в будний день. Казалось, что в размеренной жизни районного центра и не было ЧП, которое взбудоражило всю страну. О взрывах сейчас напоминают лишь разваленные хозпостройки во дворах местных жителей, единичные дыры в заборах и редкие незастекленные балконы многоэтажек. Куда ни глянь, виднеются новые металлопластиковые окна и крыши. Здание вокзала привлекло внимание светлой отделкой фасада и яркой зеленой крышей, рядом красуется заново отстроенный детский сад и школа с новенькими окнами.

В частном секторе, который расположен недалеко от железнодорожной станции, еще продолжаются внутренние ремонтные работы, но есть дома и с недостроенными крышами. Мало кто там взялся и за восстановление хозяйственных построек.

"Хозпостройки мы должны ремонтировать самостоятельно. У меня поврежденный гараж и разваленная летняя кухня, которая служила погребом. Мне сказали, что она восстановлению не подлежит", — говорит Татьяна Лясковец, жительница частного дома на ул. Репина.

Помимо разбитых построек работы хватает еще и в доме: там выбитый фронтон, одна комната и коридор без ремонта. "Когда я вернулась домой после взрывов, у меня было выбито четыре окна, в двух комнатах потолки обвисли, еще в двух — посыпалась глина, потрескались стены. На внутренние ремонтные работы выделили 30 000 гривен. Но этих денег не хватило, чтобы полностью отремонтировать дом: одна из причин — утилизация снарядов, из-за которой приходилось повторно обрабатывать трещины на стенах дома, да и цены строители поднимали", — говорит женщина, сетуя, что денег на завершение ремонта и восстановление разрушенной кухни и гаража в личном бюджете попросту нет.

УЛИЦА С НОВЫМ "ЛИЦОМ". Одним из самых поврежденных микрорайонов в городе был поселок Нефтяников, который встретил нас рядом желтых домиков на ул. Харьковской. В каждом из них живет несколько семей. "Когда мы увидели свои дома по возвращении, были в шоке: проваливались крыши, повылетали окна, не было потолков, стены в трещинах, разбитые люстры, порванные шторы", — вспоминают жильцы домов.

Около двух месяцев они спасались привезенным шифером и клеенкой, из-за отсутствия отопления первое время приходилось спать в теплой одежде. Потом же пришло время реконструкции: по словам людей, с подачи местных властей строители восстановили наружные стены строений, а на внутренние работы выделили кому 40 000 грн, кому 16 000.

"Строители сняли пенопласт для утепления до основания и обложили дом пеноблоком. Потом этот пеноблок оштукатурили, покрасили стены, заменили окна, входные двери и сделали крышу из металлопластика. Получился как дом в доме, а между ними пространство — воздушная подушка", — рассказывают местные жители, которые пожелали остаться неизвестными.

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Люди уверяют, что первая же зима прошла не совсем гладко: на некоторых крышах не установили снегозадержатели и отливы, потому снег сходил неконтролируемо, а по стенам текла вода, на фасадах домов потрескалась штукатурка, откосы полопались, а входные двери вздулись.

СНОВА ЗА РАБОТУ. В Балаклейской райгосадминистрации "Сегодня" заверили, что о проблемах жильцов знают, уже составили список проблемных объектов, в который вошли 23 дома.

"Например, есть места, где не выдержали снегозадержатели на крышах. Мы уже отработали с каждой подрядной организацией проблемные вопросы, некоторые уже устранили, а остальные будем решать, когда наладится погода. Критичных проблем, по которым можно было бы предъявить претензии строителям, там нет. Все подправим", — рассказал нам глава Балаклейской РГА Степан Масельский.

В РГА говорят, что отопительный сезон лучше всего прошел в поселке Нефтяников: с минимальными потерями тепла и низким расходом газа, причина — вставленные новые окна, двери и утепленные стены. А вот вопрос с восстановлением хозпостроек местным жителям, скорее всего, придется решать самостоятельно. Так как постановление Кабмина предусматривает компенсацию лишь на восстановление жилых помещений.

НОВОЕ ЖИЛЬЕ И ОТОПЛЕНИЕ

В результате ЧП на арсенале пострадали 228 частных и 117 многоквартирных жилых домов, 14 объектов социальной сферы, восемь учебных заведений, четыре учреждения культуры и одна больница. Как сообщают в Балаклейской РГА, на восстановление жилья и покупку новых "квадратов" из госбюджета выделили 145 млн грн, из областной казны — еще 10 млн грн.

Чиновники подыскали 26 квартир и один частный дом для семей, чье жилье не подлежало восстановлению. Все уже въехали в новые апартаменты. Только один житель пока не подал заявление в горсовет, в котором бы согласился на отселение из аварийного жилья. Во время взрывов была полностью уничтожена котельная, которая отапливала дома по ул. Арсенальной. 500 квартир перевели на индивидуальное отопление.

Ранее сообщалось, что на восстановление Балаклеи потратили 200 миллионов гривен.