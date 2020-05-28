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COVID-19 в Харькове: состояние директора инфекционной больницы ухудшилось

28 мая, 10:28

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

У врача появились признаки затрудненного дыхания

Состояние директора Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, у которого подтвердили коронавирус, ухудшилось. Об этом рассказал анестезиолог, консультант медучреждения Владимир Корсунов, сообщает "Суспільне".

"К сожалению, я хочу сказать, что его состояние сегодня ухудшилось. У него появились признаки затрудненного дыхания. Опять повысилась температура тела. И это вызывает, конечно, беспокойство. Надеюсь, что все же в дальнейшем все будет хорошо", – сообщил он.

Также он добавил, что в инфекционной больнице COVID-19 заболел еще один врач. Сейчас коронавирус подтвердили у 30 работников медучреждения.

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"Большинство, слава Богу, болеет не слишком тяжело. Но есть несколько врачей с пневмониями, которые нуждаются в кислородной поддержке постоянной. Конечно, их состояние тяжелое. По крайней мере, два врача, два заведующие отделений, сейчас в таком состоянии. Состояние одной не ухудшается, а состояние другого немного улучшилось, благодаря терапии", – отметил Корсунов.

Ранее мы сообщали, что Харьковскую областную инфекционную больницу наполнили "здоровыми" людьми.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

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Харьков эпидемия врачи состояние директор коронавирус

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