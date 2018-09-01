Дату запуска е-билета в электротранспорте Харькова вновь перенесли

Директор департамента инфраструктуры Харьковского городского совета Сергей Дульфан заявил, что система единого электронного билета в метро, трамваях и троллейбусах в Харькове начнет работать не 1 сентября, как планировалось, а 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета

Сергей Дульфан объяснил, что это обусловлено изменениями в законодательстве, касающихся порядка выдачи льготных проездных карт и квотирования количества льготных поездок. Еще одной причиной является необходимость изменить технические требования для терминалов оплаты и валидаторов из-за вывода из обихода мелких купюр.

"Еще один фактор обусловлен тем, что были введены новые требования в метрополитене, согласно которым необходимо ввести двойной контроль за транзакциями. Учитывая, что мы имеем дело с бюджетными средствами, порядок их использования предусматривает наличие контроля. То есть для работы каждого терминала и валидатора в подземном транспорте появилась необходимость установки двух линий связи – одна из них будет обслуживать блок, установленный в метрополитене для контроля за транзакциями, а вторая линия будет направляться на сервер инвестора, где происходит обработка транзакций для расчета с перевозчиками", – цитирует пресс-служба Дульфана.

По его словам, на сегодняшний день необходимые сети проложены на 10 станциях метро, на остальных станциях работы продолжаются. Кроме того, новыми валидаторами уже оборудованы 10 станций подземки, 71 терминал установлен в вестибюлях метро, еще 20 – в переходах. Во избежание сбоев в период перехода на систему электронного билета планируется, что в метро будут работать одновременно новые и старые терминалы пополнения.

Кроме того, для пополнения карт для проезда в наземном городском электротранспорте по городу уже установлено 166 терминалов. Всего планируется установить до 200 терминалов для наземного транспорта и еще 200 – для подземного.

Полностью запустить систему единого электронного билета планируется к 1 ноября. При этом с 20 сентября начнется выдача льготных проездных карт для школьников, с 1 октября их начнут выдавать студентам, а с 1 ноября – всем остальным пассажирам льготных категорий.

Напомним, чуть более года тому назад, в мае 2017-го, вступил в силу закон о е-билете — едином проездном документе на все виды общественного транспорта. Напомним, е-билет — это пластиковая карта, которую можно пополнять на определенное количество поездок и по которой можно ездить в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях и метро. Оплата проходит с помощью валидатора, установленного в салоне, — нужно лишь приложить к нему карту, и с нее спишутся деньги.

Мы сообщали, что после введения системы е-билета в трамваях и троллейбусах в Харькове пассажири столкнулись с тем, что в терминалах есть карты, но нет разовых билетов.

Также не все кондукторы адекватно реагировали на зеленые карты в руках пассажиров, а позже они начали саботировать нововведение е-билета.