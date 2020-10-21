Декоммунизация продолжается: в Харькове взялись за колбасу (видео)

Декоммунизировать колбасу! Институт Национальной памяти рекомендует переименовать "Советскую" сыровяленую, которую до сих пор делают на одном из мясокомбинатов Харькова. Что на это отвечают предприниматели, выяснили новости "Сегодня".
Сыровяленая, высшего сорта – колбаса "Советская" на харьковских прилавках в первом ряду. О том, что такое название в Украине недопустимо, к общественной организации "Декоммунизация. Украина" обратились сразу несколько авторов.
"Советской" колбасы не было в Советском Союзе. Это бренд, который был придуман уже в независимой Украине. И это все равно влияет каким-то образом на сознание. Что вот "советская" колбаса, она вкусная, значит и Советский Союз хороший", – говорит Вадим Поздняков, председатель общественной организации "Декоммунизация. Украина".
Все, что имеет определение "советское" – подпадает под закон о декоммунизации, утверждает Вадим Поздняков. Таким образом переименовали "Советское шампанское". Впрочем, большинство жителей Харькова, которых мы сегодня опросили, говорят: название продукта их не волнует. А вот те, кого возмущает "советская" в названии колбасы, предлагают свой вариант.
"Я за декоммунизацию. Очень поддерживаю. "Украинская" пусть будет", – говорит харьковчанка Ольга Сенюшкина.
Но вот незадача: колбаса с таким названием в ассортименте производителя уже есть. Чтобы решить спорный вопрос, Вадим Поздняков направил запрос в Институт национальной памяти. Там ему ответили следующее.
"Мы не можем рекомендовать назвать это мясосодержащее изделие определенным образом. Мы просто говорим субъекту хозяйствования: такое название запрещено в Украине, пожалуйста, назовите это мясосодержащее изделие иначе", – Богдан Короленко, сотрудник Украинского института национальной памяти.
А на мясокомбинате нам ответили, что на сегодня ни одного письма или обращения по поводу "советской" колбасы не получали.
"Скажите, почему все производители по всей Украине, делают колбасу "Московскую"? Мясокомбинат закрывается с 1 ноября. Вообще работать не будет. Вы можете перезвонить институту этому, который что-то имеет против мясокомбината, скажите, что мясокомбинат закрывается. "Советская" колбаса больше производиться не будет", – заявила начальница отдела, не пожелавшая представиться.
Но активисты тверды в своих намерениях. Говорят, что если производители названия не изменят, обращаться с заявлением в полицию.
Напомним, ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил на украинских картах называть Российскую Федерацию Московией.
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