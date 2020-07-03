Українська
$ 27,18
30,66
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

Подделывали дипломы для боевиков "ДНР": в Харькове "накрыли" преступную группировку

3 июля, 14:57

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Одного из участников банды задержали в почтовом отделении

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила преступную группировку, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил глава пресс-центра СБУ в области Владислав Абдула на странице в Facebook.

Реклама

По версии следствия, изготовление поддельных дипломов украинских вузов организовали жители Харьковской и Киевской области. "Клиенты" злоумышленников использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

"Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы", – написал Абдула.

Каждый месяц злоумышленники сбывали почти сотню фальшивок с номерами настоящих дипломов, выданных ранее. Стоимость одного составляла около 500 долларов в зависимости от уровня вуза.

В тренде
Смерть нардепа: СБУшник вымогал четверть миллиона долларов за неразглашение подробностей
Реклама

Правоохранители задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении во время отправки поддельного диплома для боевика. В арендованном злоумышленниками офисе в Киеве и по месту проживания фигурантов провели обыски. Изъятые доказательства приобщат к материалам дела. Задержанному вскоре сообщат о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве задержали и отправили под стражу 27-летнего мужчину, который наладил бизнес по легализации иностранцев и разыскиваемых лиц. Киевлянин скупал краденые документы, после чего переделывал их под новых владельцев, меняя персональные данные и фотографии.

Также мы рассказывали об аферистах, которые с помощью поддельных документов отбирают у людей квартиры. Воры действуют через "черных" нотариусов, которые помогают заключить псевдосделку.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Донбасс диплом боевики высшее образование поддельный диплом

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Больные лежат в коридорах: в харьковской
Больные лежат в коридорах: в харьковской "инфекционке" не хватает ни коек, ни врачейХарьков
В Харьковской области от коронавируса умерла медик: что о ней известно
В Харьковской области от коронавируса умерла медик: что о ней известноХарьков
В Харькове жестоко избили члена партии Шария: фото
В Харькове жестоко избили члена партии Шария: фотоХарьков
Из диспансера в Харькове, который начал принимать больных с COVID-19, увольняется персонал: в чем причина
Из диспансера в Харькове, который начал принимать больных с COVID-19, увольняется персонал: в чем причинаХарьков
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионах
Будут плохие последствия: Степанов обратился к властям в регионахПолитика
В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилось
В Харькове на стадионе внезапно умер парень: что случилосьХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять