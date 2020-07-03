Подделывали дипломы для боевиков "ДНР": в Харькове "накрыли" преступную группировку

Одного из участников банды задержали в почтовом отделении

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила преступную группировку, участники которой изготавливали для боевиков "ДНР" поддельные дипломы о высшем образовании. Об этом сообщил глава пресс-центра СБУ в области Владислав Абдула на странице в Facebook.

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По версии следствия, изготовление поддельных дипломов украинских вузов организовали жители Харьковской и Киевской области. "Клиенты" злоумышленников использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.

"Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата – через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированные районы Донецкой области через временно подконтрольные оккупантам участки украинской границы", – написал Абдула.

Каждый месяц злоумышленники сбывали почти сотню фальшивок с номерами настоящих дипломов, выданных ранее. Стоимость одного составляла около 500 долларов в зависимости от уровня вуза.

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Правоохранители задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении во время отправки поддельного диплома для боевика. В арендованном злоумышленниками офисе в Киеве и по месту проживания фигурантов провели обыски. Изъятые доказательства приобщат к материалам дела. Задержанному вскоре сообщат о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве задержали и отправили под стражу 27-летнего мужчину, который наладил бизнес по легализации иностранцев и разыскиваемых лиц. Киевлянин скупал краденые документы, после чего переделывал их под новых владельцев, меняя персональные данные и фотографии.

Также мы рассказывали об аферистах, которые с помощью поддельных документов отбирают у людей квартиры. Воры действуют через "черных" нотариусов, которые помогают заключить псевдосделку.

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