Дело ДТП в Харькове: пытка для Зайцевой и суд без потерпевших

Девять месяцев прошло с момента смертельной аварии в центре Харькова. Напомним, 18 октября на пересечении ул. Сумской и пер. Мечникова Lexus, за рулем которого находилась студентка Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg под управлением Геннадия Дронова и вылетел на тротуар, где смел пешеходов, как кегли. Пять человек погибли на месте, шестая жертва скончалась в больнице, еще шестеро получили травмы.

Сейчас оба водителя находятся под стражей, а в Киевском райсуде продолжается слушание. За нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло гибель людей, обвиняемым грозит до 10 лет тюрьмы (ст. 286 УК Украины). "Сегодня" выяснила, на каком этапе находится разбирательство.

В ЗАЛЕ СУДА. Выслушав свидетелей и исследовав материалы дела, служители Фемиды приступили к изучению аргументов защиты. Во вторник, 24 июля, во время заседания допрашивали свидетелей, которых вызвал адвокат Геннадия Дронова. В суде выступил специалист Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Бокариуса, эксперт инженерно-транспортных исследований Виталий Варлахов, который считает, что именно нарушение ПДД обоими водителями спровоцировало ДТП и что каждый из них мог избежать столкновения.

"Водитель Volkswagen Touareg начал движение на запрещающий красно-желтый сигнал светофора, находясь в границах перекрестка", — заявил эксперт. С этим тезисом не согласна защита Дронова, которая пыталась доказать, что в момент старта Дронов находился вне границ перекрестка.

"Эксперт четко не указал, как определил границы перекрестка. Каким-то образом он нарисовал воображаемую линию у себя в голове и никак ее не отразил, поэтому причинно-следственная связь между действиями Дронова и последствиями для меня на данный момент не установлена", — прокомментировал адвокат Сергей Перепелица.

Стоит отметить, что во время изучения видеозаписей момента аварии эксперт вместе с коллегами не смог определить местонахождение автомобилей и их скорость, а в своих исследованиях они во многом полагались на показания свидетелей.

Кроме того, в рамках последнего заседания суд переизбирал обвиняемым меру пресечения. Прокуратура традиционно просила по 60 суток содержания под стражей без права внесения залога для каждого водителя, а адвокат Перепелица хлопотал о домашнем аресте для Дронова, так как ему нужно заботиться о пожилой матери. Впервые о более мягкой мере пресечения попросила защита Зайцевой, аргументируя это тем, что водитель Lexus плохо себя чувствует и требует медицинского обследования.

"Постоянные сильные головные боли моей подзащитной носят характер пыток", — заявила адвокат Юлия Козырь. Но суд оставил обоих водителей под стражей.

Следующее заседание состоится 30 июля, на котором продолжат слушать свидетелей защиты. Далее, по словам пресс-секретаря областной прокуратуры Виты Дубовик, суд изучит материалы и вещественные доказательства стороны защиты, если такие будут, заслушает показания второго обвиняемого, Геннадия Дронова, который ранее отказался свидетельствовать. Следующий этап — стадия дебатов, где каждая из сторон судебного процесса объявит о своих требованиях касательно наказания для обвиняемых.

ПОТЕРПЕВШИЕ. С каждым заседанием по делу Зайцевой/Дронова в зале суда появлялось все меньше потерпевших, а на последнее и вовсе никто не пришел. Не было даже Людмилы Фабрис — мамы и бабушки погибших Аллы и Анастасии Сокол, которая была самой стойкой. Представитель потерпевшей говорит, что она, как и другие пострадавшие, недовольна затягиванием рассмотрения дела.

"Для Людмилы Васильевны каждое слушанье — это огромный стресс. Сейчас она доведена до отчаяния. Долгие и непонятные заседания, разговоры ни о чем — у нее начинают опускаться руки. Кроме того, она постоянно общается с окружающими, которые подливают масла в огонь, говоря, что она уже не добьется справедливости. Людмила Васильевна до сих пор каждый день ходит на кладбище. Говорит, что ей нечего сказать своим девочкам, потому что уже прошло много времени, а она так ничего и не добилась", — рассказал нам адвокат Дмитрий Марцонь.

ОБРАТИЛИСЬ К ГАРАНТУ

Родственники погибших отправили президенту Петру Порошенко обращение с просьбой повлиять на ускорение рассмотрения дела. Их волнует наличие в деле смягчающих обстоятельств для Зайцевой и отсутствие отягчающих, почему не хватило биоматериала для расширенной токсикологической экспертизы, а врач-нарколог Елена Федирко, которая делала заключение, не является в суд.

Как сообщалось, адвокат Зайцевой потребовал освободить ее из СИЗО по состоянию здоровья.

Напомним, 18 октября на перекрестке Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева.

Другим фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

По мнению следствия, оба водителя ехали на запрещающий сигнал светофора. Как видно на записи, Зайцева ехала со стороны мэрии на большой скорости, когда ей в бок врезался "немец".