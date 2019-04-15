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Дело харьковских каннибалов: подозреваемых оставили в СИЗО

Сегодня, 20:20

Двое подозреваемых в каннибализме и убийстве с расчленением остались под арестом

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Иллюстрация. Фото: Сегодня

В Харькове Орджоникидзевский районный суд провел заседание в деле об убийстве с расчленением и каннибализме, где подозреваемыми являются двое местных жителей.

По решению суда, обоим задержанным еще на два месяца продлили меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Вита Дубовик.

"Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Харькова продлили меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца", – сказала она, добавив, что судья пока не назначил даты следующего заседания.

Ранее мы писали, что копы раскрыли убийство мужчины, обезглавленное тело которого нашли в Харькове.

Напомним, в Хабаровске 80-летняя каннибалка съела украинца. Погибший работал дворником в поселке Березовка и снимал квартиру у своей убийцы.

Ранее мы писали, что на Донбассе каннибал жарил печень своих жертв и запивал ее самогоном. В Горловке задержали мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве пятерых людей, а также в каннибализме.

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Тег убийство, каннибалы, каннибал, каннибализм

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Сегодня

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