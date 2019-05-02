Дело о ДТП с Зайцевой и Дроновым: копы расследуют подозрения в адрес экспертов

Специалистам, в случае подтверждения подозрений, грозит до пяти лет тюрьмы

Елена Зайцева и Геннадий Дронов.

Харьковская полиция начала досудебное расследование в отношении харьковских экспертов, которые не смогли установить скорость движения автомобиля Елены Зайцевой в момент страшного ДТП в центре города 18 октября 2017 года, в котором погибли шесть человек.

Как стало известно, было открыто уголовное производство по статье "заведомо ложный вывод эксперта с целью искусственного создания доказательств стороны обвинения или защиты" в отношении специалистов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз имени Бокариуса, сообщает KHARKIV Today.

Расследование было начато после соответствующего заявления адвоката Геннадия Дронова – Сергея Перепелицы.

"У нас есть целый ряд претензий. Непонятно, как они начертили условную линию. И не могли определить угол, в зависимости от которого автомобиль Дронова пересек или не пересек ее", – объяснил юрист.

По его словам, к уголовной ответственности могут привлечь специалистов, которые проводили автотехническое исследование: эксперта инженерно-транспортных исследований Виталия Варлахова, эксперта сектора исследований технического состояния транспортных средств Валерия Ольхова, эксперта видео- и звукозаписи Анну Роман, эксперта сектора трассологических исследований Юлию Носатенко.

С момента начала досудебного расследования никого из них не отстранили от работы, а следствие, по закону, может продолжаться в течение года. В случае, если вина будет доказана, максимальное наказание, которое грозит экспертам – до пяти лет лишения свободы.

Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в толпу пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Спустя неделю один из пострадавших скончался в больнице.

Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Другим фигурантом дела стал Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.

26 февраля нынешнего года в Харькове Киевский районный суд приговорил обоих водителей к 10 годам лишения свободы. А 22 марта приговор был обжалован адвокатом Геннадия Дронова – Сергеем Перепелицей. 26 марта приговор обжаловала и адвокат Зайцевой – Юлия Плетнева.

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