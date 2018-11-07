Дело о ДТП в центре Харькова: судья принял решение по Зайцевой и Дронову
Несмотря на ходатайства адвокатов, оба фигуранта дела остались под стражей
На очередном заседании по делу о трагическом ДТП в центре Харькова, в котором погибли шесть человек, судья продлил меру пресечения подсудимым Елене Зайцевой и Геннадию Дронову. Об этом сообщил корреспондент "Сегодня" из зала суда.
"Продлить содержание под стражей до 5 января 2019 года без возможности внесения залога", – постановил Виктор Попрас.
В то же время суд поддержал ходатайство адвоката Дронова Сергея Перепилицы об изучении результатов повторной экспертизы.
В свою очередь, пресс-секретарь прокуратуры Вита Дубовик рассказала, что эти результаты в целом дублируют предыдущие.
Следующее заседание по этому делу назначено на 14:00 вторника, 13 ноября.
Напомним, что на прошлых судебных заседаниях по этой резонансной аварии Елене Зайцевой несколько раз вызывали бригаду врачей скорой помощи. При этом родственники пострадавших уверяли, что в камере подозреваемая "ржет, а в суде ей внезапно становится плохо".
Как известно, 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова в центре Харькова столкнулись Lexus RX 350 и Volkswagen Touareg, после чего "японец" вылетел на тротуар и врезался в пешеходов. В результате наезда пять человек погибли на месте, шестеро – пострадали. Позже один из пострадавших скончался.
Девушка-водитель, которая была за рулем внедорожника, влетевшего в толпу, была задержана. Ею оказалась 20-летняя студентка ХНУ имени Каразина Елена Зайцева. Вторым фигурантом дела стал 59-летний Геннадий Дронов, который занимался торговлей продуктами питания и табачными изделиями.
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