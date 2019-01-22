Дело о масштабном ДТП в центре Харькова: нарколог рассказала о состоянии Зайцевой после аварии

По словам Федирко, у Зайцевой была неустойчивая походка и суженные зрачки

Федирко рассказала о состоянии Зайцевой после ДТП. Фото: Facebook

Дело о масштабном ДТП в центре Харькова: нарколог рассказала о состоянии Зайцевой после аварии //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/722/b8c/5c4722b8c72f2.png //smm9.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/722/b8c/5c4722b8c72f2.png 2019-01-22T16:09:01+02:00 Харьков По словам Федирко, у Зайцевой была неустойчивая походка и суженные зрачки

Участница страшного ДТП в центре Харькова Елена Зайцева после аварии не проявляла явных признаков наркотического опьянения. Об этом заявила нарколог Елена Федирко, которую спустя полгода ее отсутствия разыскали и доставили в зал суда, сообщает NewsRoom.

В частности, врач заявила, что заметила у девушки суженные зрачки и неустойчивую походку, однако эти признаки могли свидетельствовать и об употреблении запрещенных веществ, и полученной в результате ДТП о черепно-мозговой травме.

"Явных признаков наркотического опьянения у нее не было. Выводы были сделаны позднее, на основании химико-токсикологического исследования", – рассказала Федирко.

По ее словам, у водителя Lexus взяли достаточное количество биологических материалов, но для более полного исследования необходимо было получить 50, а не 30 миллилитров мочи.

Нарколог также добавила, что результаты проверки на алкоголь были готовы сразу после аварии, а показатели содержания наркотических веществ – спустя два-три дня.

При этом Федирко опровергла предположения о том, что во время экспертизы на нее оказывали давление, но признала, что возле здания бюро судебно-медицинской экспертизы находились "неизвестные люди", а дополнительный анализ крови у Зайцевой брали в стенах Следственного управления Нацполиции.

Стоит напомнить, что Федирко вызывали в суд для дачи показаний 7 августа 2018 года, однако врач-нарколог не пришла и судья Виктор Попрас обязал полицию разыскать эксперта и доставить ее для дачи показаний.

Как известно, авария произошла 18 октября 2017 года: в результате столкновения Lexus Зайцевой вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (четыре девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице 26 октября.

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